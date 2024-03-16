قانون ممنوعیت به کارگیری اصطلاحات بیگانه باید اجرا شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح شنبه ٢۶ اسفندماه در شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه که در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار گردید اظهارداشت: تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه به ترتیب به مجازات‌های اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعویض علائم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط باهزینه متخلف، تعطیل موقت محل کار ویا لغو پروانه کار محکوم‌خواهند شد.

وی با اشاره به تشریح آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، افزود: دستگاه‌های متولی که به کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یابهره برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می‌دهند موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییرنام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.

وی، تصریح کرد: طبق آئین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درصورت اطلاع یا مشاهده تخلف، طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف ۱۵ روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد.

وی ادامه داد: چنانچه پس از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه‌انتظامی محل اعلام می‌نماید تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید.

حجت الاسلام حمیدی، افزود: در صورت تکرار تخلف مراتب ازطریق‌مراجع قضائی برای اعمال مجازات منعکس خواهد شد.