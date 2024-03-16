به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، مجید عباس‌پور، رییس بخش علمی و اجرایی کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین بار مسأله مواجهه با تغییر آب و هوا در دنیا مطرح شد؛ بر همین اساس اولین نشست جهانی به‌منظور حل این مسأله و تصمیم‌گیری‌های مرتبط در برزیل برگزار شد.

عباس‌پور در ادامه افزود: در این راستا اختلافاتی بین کشورهای تولیدکننده نفت به وجود آمد و در این زمینه کشورها به ۲ دسته توسعهیافته و درحال توسعه یا جهان سومی تقسیم شدند و تمام کشورهای تولیدکننده در آن قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۹۹۷، چون پیشرفتی حاصل نشد نشست بین‌المللی دیگری برای کمک‌رسانی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای با عنوان مکانیزم توسعه پاک در ژاپن برگزار شد.

رئیس بخش علمی و اجرایی کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری ادامه داد: ایران در سال ۲۰۰۲ میلادی رسماً به این موضوع پیوست، اما تاکنون حتی یک‌بار هم از این فرصت استفاده نکردیم. در سال ۲۰۲۰ کشورهای توسعه یافته دیگر رغبتی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه نداشتند، بنابراین این قضیه ملغی و COP۲۸ برگزار شد.

عباس‌پور گفت: تصمیم گرفته شده که در سال ۲۰۳۰ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۶۰ درصد برسد و هم اکنون سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در تولید برق کمتر از یک درصد است. بنابراین در جایگاه آسیب‌پذیر در این حوزه قرار داریم.

وی اضافه کرد: با گسترش ارتباطات بین‌المللی با کشورهای مختلف بر آن هستیم تا در کنار جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، ارتباطات علمی دانشگاه صنعتی شریف را در قالب برگزاری کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری تقویت کنیم.

عباس‌پور با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا عنوان کنفرانس، تاب‌آوری نام گرفته شده است؟ تأکید کرد: تاب‌آوری به این معناست که بتوانیم مسائل و بحران‌ها را شناسایی کرده و راه حل‌های علمی را برای حل نیازها جایگزین کنیم.

وی افزود: صندوق ضرر و زیان را برای این ایجاد کرده‌ایم که احتمال دادیم کشورهای صنعتی مکانیسم محدودی را برای کشورهای تولیدکننده ایجاد کنند، در این زمینه کشورهای فرانسه، ایتالیا، امارات، آلمان، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ایرلند، دانمارک، نروژ، اسپانیا، آمریکا، هلند، کانادا، ژاپن و فنلاند برای حمایت عضو هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر ۳ برابر می‌شود در آمریکا به ۲۳ درصد رسیده است و سالی ۴ تا ۵ درصد به آن اضافه می‌شود.

عباس‌پور تأکید کرد: برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری با کشورهای عراق، ازبکستان، چین، هندوستان، عمان، پاکستان، ترکیه، اسپانیا، ایرلند و انگلیس ارتباط بین‌المللی برقرار کرده‌ایم و از ایران دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، اصفهان، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی و... حضور دارند.

وی گفت: با وجود اینکه کشورهای اروپایی از انرژی‌های هسته‌ای روی برگردان بودند، اما هم اکنون به انرژی هسته‌ای روی آورده‌اند.

عباس‌پور در پاسخ به این سؤال که چگونه دانشگاه شریف با وجود تحریم‌ها توانست به برگزاری کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری اقدام کند؟ اظهار کرد: این حرکت تحریم شکن است و به دنبال این هستیم که تحریم‌ها را دور بزنیم و تا جایی که مطلع هستیم سازمان‌های بین‌الملل تحریم‌ها را دور نزده‌اند.

گفتنی است کنفرانس بین‌المللی تاب‌آوری انرژی و پایداری در روزهای ۳۰ و ۳۱ فروردین و یکم و دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ در کتابخانه ملی و با حضور اشخاص و سرآمدان علمی ملی و بین‌المللی برگزار خواهد شد و در این کنفرانس قرار است حدود ۳۵ مقاله بین‌المللی ارائه شود.