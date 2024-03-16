به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز احسان و نیکوکاری آئین تجلیل از فعالین این عرصه با حضور مدیر کل و معاونان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان البرز، مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری البرز و مسؤولان استان در محل امامزاده حسن علیه السلام برگزار شد.

سید مهدی میرغفاری مدیرکل ستاد اجرایی در استان البرز پیرامون این پویش گفت: این برنامه با هدف تجلیل از افراد و گروه‌های خدمت‌رسان البرزی که در ۱۰ عرصه مختلف پزشکی، دانش‌آموزی، محرومیت‌زدایی و … فعالیت‌های شاخص و مهمی را انجام داده‌اند، برگزار شد.

در این جلسه میرغفاری مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) البرز و غرب استان تهران در سخنانی ضمن ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه‌های پیش رو به بیان توصیه‌هایی در اعتلای مسیر خدمت رسانی پرداخت.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از مسئولین گروه‌های جهادی و خدمت رسان به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند و در آخر تقدیر از ایشان توسط مدیر کل ستاد در استان انجام گرفت.