خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کردستان بهشت همیشه زنده تاریخ است که جای جای آن نهفته از سر و راز نهان طبیعت ناب و بکر است، به کردستان که می‌آیید کمی آهسته قدم بردارید تا تمام لذت سفر در این استان را بچشید.

از هرکجا به هرکجای دیگر این استان بروید بی‌شک شاهد زیبایی خواهید بود، هر فصلی را برای سفر به کردستان انتخاب کنید قطعاً بی نصیب از زیبایی و جاذبه آن نخواهید ماند.

غنای تاریخی شهرهای این استان یکی از یکی زیباتر است، سقز یکی از این شهرهای زیبا و سردسیر با قدمتی بالغ بر سه هزار سال است.

قلعه زیویه سقز

یکی از معروف‌ترین جاهای توریستی کردستان که در فاصله ۵۵ کیلومتری از سقز و در روستای زیویه قرار دارد، تپه قلعه زیویه است.

این اثر ملی روی تپه‌ای طبیعی که بخشی از آن را سنگ تشکیل داده احداث شده و دارای ۴۰ هکتار وسعت و بلندایی بین ۹۰ تا ۱۱۰ متر از سطح زمین‌های اطراف است.

مسجد دو مناره از زیبایی‌های سقز

در بافت قدیمی شهرستان سقز، یکی دیگر از آثار تاریخی که میراث ایران باستان و در محله میان‌قلعه و در دامنه تپه تاریخی نارین قلعه قرار گرفته، مسجدی است قدیمی که به‌دلیل برخورداری از دو مناره بلند، به «مسجد دو مناره» شهرت یافته است.

این مسجد دارای حوض خانه‌ای با یک گنبد بر فراز آن است که نمازگزاران در آن وضو می‌گیرند و به نظر می‌رسد که قدمت آن از عمر مسجد بیشتر و متعلق به دوران صفویه است.

منطقه حفاظت شده عبدالرزاق

منطقه حفاظت شده عبدالرزاق، یکی از جاهای دیدنی سقز است که با وسعتی بالغ بر ۴۳ هزار و ۹۵۰ هکتار، عنوان سومین منطقه حفاظت شده در استان کردستان را به خود اختصاص داده است.

منطقه‌ای که زیستگاه ۸۰ گونه از پرندگان، ۱۷ گونه از پستانداران و بیش از ۳۵۰ گونه از گیاهان مختلف مخصوصاً گیاهان نادر و کمیاب است.

حمام حاج صالح

حمام حاج صالح از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری و توریستی در سقز است که در بافت قدیمی این شهرستان قرار دارد.

قدمت ساخت این اثر تاریخی متعلق به دوران حکومت صفویان بوده و از بخش‌هایی همچون گرمخانه، خلوتی‌ها، مخزن سوخت، سیستم فاضلاب، خزینه، سربینه و بی نه تشکیل شده است.

روستای ترجان

روستای ترجان هم یک روستای تاریخی تپه‌ای و کوهستانی است که با آب و هوایی معتدل و سرد خود چشم اندازهای زیبایی دارد.

در کنار طبیعت و آب و هوای بکر روستا و مناطق دیدنی و شگفت‌انگیز قلعه تورجان که به قلعه کهن یا قلاکون هم شهرت دارد، در اطراف این روستا قرار دارد.

هرچند زیباترین فصل سفر به کردستان و دیدن طبیعت بکر و زیبایی آن فصل بهار است اما در فصولی مثل زمستان هم آمدن به پیست اسکی سقز زیبایی خود را دارد.

این پیست بیش از ۶ ماه از سال مملو از برف است، دارای طولی برابر با ۱۲۰۰ متر و قله‌ای با ارتفاعی بالغ بر ۲۷۰۰ متر از سطح دریا است که مکان مناسبی برای تفریح جوانان و علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی است.

غار کرفتو

بی‌گمان یکی از جذاب‌ترین نقاط دیدنی غرب کشور غار کرفتو است مجموعه‌ای از زیبایی‌های طبیعی و تلاش انسان‌ها برای غلبه بر طبیعت و زندگی بهتر و ایمن‌تر است.

قطعاً اولین تلاش انسان برای سکونت در دل آپارتمان نشینی امروز در دل همین غار شکل گرفته است، کاری خارق‌العاده با هنر دست ایرانیان، بدون هیچ وسیله کنده‌کاری در دل این آپارتمان سنگی شکل گرفته است.

بازار سقز

همچنین برای کسانی که عاشق خرید کردن هستند بازار سقز جای مناسب و بهترین شرایط برای خرید را دارد.

دشت‌های سرسبز با گل‌های خودرو، شهر بازی پاپتوس، دریاچه لگزی، مسجد شیخ مظهر، تکیه بابا شیخ، آرامگاه حاج حکیم نیلوفری، قرآن تاریخی شیخ حسن مولانا، مسجد شیخ حسن مولانا، روستای وزملا، معماری شگفت‌انگیز در دل صخره‌ها، دریاچه سد شهید کاظمی و رودخانه سقز، تعداد دیگری از جاذبه‌های گردشگری در شهرستان سقز است.

پس حتماً در کردستان رفتن به سقز و ماندن به مدت چند روز را در لیست سفر خود قرار دهید تا گوشه به گوشه این شهر زیبا و تاریخی را ببینید.