قیمت سکه و طلا ۲۶ اسفند ۱۴۰۲/ سکه ۳۷ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۷ میلیون تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۹۴ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۷.۰۹۲.۰۰۰
|۶.۹۴۰.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۵.۰۱۵.۰۰۰
|۴.۸۵۶.۰۰۰
|نیم سکه
|۲۲.۲۰۰.۰۰۰
|۷.۱۲۴.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۳.۷۵۰.۰۰۰
|۶.۲۰۹.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۷۰۰.۰۰۰
|۲.۹۸۹.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۳.۱۱۱.۱۰۰
|۲۴ عیار
|۴.۱۴۸.۲۰۰
|طلای دست دوم
|۳.۰۶۹.۶۶۰
|مثقال طلا
|۱۳.۴۹۲.۰۰۰
|انس طلا
|۲۱۵۵ دلار و ۹۱ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۶۳ دلار و ۳۵ سنت است.
*محمدمهدی تسویه چی
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