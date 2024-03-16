قیمت سکه و طلا ۲۶ اسفند ۱۴۰۲/ سکه ۳۷ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۷ میلیون تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۹۴ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۷.۰۹۲.۰۰۰ ۶.۹۴۰.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۵.۰۱۵.۰۰۰ ۴.۸۵۶.۰۰۰ نیم سکه ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ ۷.۱۲۴.۰۰۰ ربع سکه ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ ۶.۲۰۹.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۹۸۹.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۳.۱۱۱.۱۰۰ ۲۴ عیار ۴.۱۴۸.۲۰۰ طلای دست دوم ۳.۰۶۹.۶۶۰ مثقال طلا ۱۳.۴۹۲.۰۰۰ انس طلا ۲۱۵۵ دلار و ۹۱ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۶۳ دلار و ۳۵ سنت است.

*محمدمهدی تسویه چی