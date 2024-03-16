کشف ۷ فقره جرایم سایبری در دورود

‌به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمشید سیاه منصور امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی مراجعه شهروندان به پلیس فتا این فرماندهی، مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب شخصی وی، مراتب در دستور کار پلیس فتای شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس فتا پس از بررسی و با بهره‌گیری از شیوه و شگردهای علمی پلیسی موفق شدند طی چند روز اخیر هفت نفر از این متهمان را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه پس از کسب دستور قضائی وجوه برداشتی تعدادی از شکات به‌حساب آنها برگشت داده شد، تصریح کرد: با دستگیری متهمان پرده از راز هفت فقره از جرایم سایبری در این شهرستان به مبلغ دو میلیارد ریال برداشته شد که غالب جرایم مکشوفه، برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری‌های اینترنتی بوده است و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ سیاه منصور به ناامنی‌های فضای مجازی اشاره کرد و از شهروندان خواست، هشدارهای پلیس در حوزه فضای مجازی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده و یا برخورد با هرگونه جرمی در این زمینه مراتب را دراسرع‌وقت به پلیس فتا و یا پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.