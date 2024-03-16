دلداری «رم» به سردار آزمون/ تو یک گل زیبا زدی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال «رم» ایتالیا در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا در حالی به مصاف «برایتون» رفت که بازی رفت را با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شده بود و در دیدار برگشت با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.

سردار آزمون در این دیدار از ابتدا در ترکیب رم قرار داشت و موفق شد یک گل تماشایی با ضربه برگردان به ثمر برساند اما داور این گل را مردود اعلام کرد تا یکی از زیباترین گل‌های فصل جاری لیگ اروپا به ثبت نرسد.

باشگاه رم در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نسبت به این گل واکنش نشان داد و ضمن انتشار ویدئویی از به ثمر رسیدن این گل خطاب به این مهاجم ایرانی نوشت: این گل در هر صورت یک گل زیبا است سردار!