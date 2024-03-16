به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی با اشاره به نقش کلیدی اتاق اصناف و اتاق تعاون در تنظیم بازار، افزود: در حوزه تنظیم بازار هم بخش تأمین و توزیع کالا دارای اهمیت بالایی است که تاکنون این ۲ بخش توسط اتاق‌های اصناف و تعاون استان به خوبی مدیریت شده است.

وی ادامه داد: در بخش تأمین، اتاق اصناف با کمک اتحادیه بنکداران و عمده فروشان، کالاهای مورد نیاز مردم را از طریق تولید کنندگان داخلی یا تجار و بازرگانان در قالب واردات تأمین می‌کنند.

شریفی اظهار کرد: اتاق تعاون استان فارس نیز از طریق اتحادیه‌های تعاونی تولیدی، نسبت به تأمین کالای مورد نیاز شهروندان اقدام می‌کند.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: قطعاً یکی از موضوعات مهم در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر بازار است که هم در اتاق تعاون و نیز در اتاق اصناف، تیم‌های توانمند نظارتی جهت حضور میدانی در بازار و مراکز عرضه تشکیل شده است.

شریفی افزود: امیدواریم شهروندان استان گزارش‌های خود در خصوص وضعیت و شرایط بازار را از طریق سامانه ۱۲۴ که به شکل شبانه روزی فعال است منتقل کنند.

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