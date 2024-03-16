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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

سرهنگ طرهانی خبر داد؛

آزاد سازی ۲۰۰۰ میلیاردی اراضی کشاورزی در ری

آزاد سازی ۲۰۰۰ میلیاردی اراضی کشاورزی در ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از آزادسازی ۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در راستای مقابله و مبارزه با پدیده شوم زمین خواری، تحقیقات میدانی و مقابله‌ای با تغییر کاربری غیر قانونی و انجام ساخت و ساز در بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی بخش امین آباد در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۳ این فرماندهی، قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان و بخشداری منطقه، زمین‌های مورد نظر شناسایی و در اقدامی عملیاتی دیوارکشی‌ها و بناهای احداث شده در این زمین‌ها تخریب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: در این عملیات ۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رها سازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ارزش زمین‌های رها سازی شده از چنگ زمین خواران را برابر نظر کارشناسان بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا ۲۰ حکم قضائی در روز گذشته به اجرا در آمد.

سرهنگ طرهانی با اشاره به اینکه تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.

کد مطلب 6056415

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