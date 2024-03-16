آزاد سازی ۲۰۰۰ میلیاردی اراضی کشاورزی در ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در راستای مقابله و مبارزه با پدیده شوم زمین خواری، تحقیقات میدانی و مقابله‌ای با تغییر کاربری غیر قانونی و انجام ساخت و ساز در بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی بخش امین آباد در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷۳ این فرماندهی، قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان و بخشداری منطقه، زمین‌های مورد نظر شناسایی و در اقدامی عملیاتی دیوارکشی‌ها و بناهای احداث شده در این زمین‌ها تخریب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: در این عملیات ۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رها سازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ارزش زمین‌های رها سازی شده از چنگ زمین خواران را برابر نظر کارشناسان بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این راستا ۲۰ حکم قضائی در روز گذشته به اجرا در آمد.

سرهنگ طرهانی با اشاره به اینکه تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.