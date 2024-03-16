لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش ترافیک آستارا در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شهاب زاده ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان آستارا اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم در راستای کم شدن ترافیک ورودی و خروجی شهرستان با توجه به ایام پایانی سال و آغاز سال جدید باید انجام پذیرد و گره‌های کور موجود سامان یابد.

فرماندار آستارا با اشاره به وجود برخی طرح‌های غیر استاندارد در سطح شهر گفت: طرح‌های غیر استاندارد علاوه بر اینکه احتمال بروز سوانح ترافیکی را افزایش می‌دهد، نارضایتی مردم را هم در پی خواهد داشت؛ لذا باید در این زمینه دقت لازم صورت گیرد.

وی بر تأمین امنیت و نظارت بر سواحل با توجه به استفاده مسافران از سواحل دریای خزر تاکید کرد و گفت: با هیئت شنا هماهنگی لازم صورت گرفته است تا با برقراری شیفت‌های خود در ایام تعطیلات و سال نو مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا مشکلی برای مردم در این خصوص پیش نیاید.

شهاب زاده به اتمام پروژه بازسازی پل سیلی اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته پل سیبلی که در سیل شهریور ماه شهرستان آستارا دچار تخریب شده بود، در اردیبهشت سال آینده زیر بار ترافیکی خواهد رفت و مردم منطقه از ترافیک ورودی و خروجی موجود رهایی خواهند یافت.

وی افزود: عملیات ساخت پل روستای باغچه سرا که موجب کندی تردد در آن منطقه شده است نیز تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید و مردم شهرستان می‌توانند از آن بهره برداری نمایند.

فرماندار آستارا از راه اندازی سیستم اسکن در پایانه مرزی جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به زودی سیستم اسکن در این پایانه راه اندازی می‌شود و کامیون‌های ورودی و خروجی شهرستان به مقصد کشور آذربایجان می‌توانند از این مسیر تردد کامل هم برای ورود و هم برای خروج از کشور را داشته باشند که این امر نیز در راستای کم کردن بار ترافیکی شهرستان صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرا و تحقق مصوبات شورای ترافیک در راستای رفع موانع در معابر پر تردد شهرستان تاکید کرد و اهتمام دستگاه‌های ذیربط را برای رفع مشکلات ترافیکی خواستار شد.