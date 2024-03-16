به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نقی پور ظهر روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، کاهش مرگ و میر بیمارستانی را از برنامه‌های اولویت‌دار دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام و اظهار کرد: بر همین اساس و طبق آخرین آمارهای موجود، میزان فوتی‌های مراکز درمانی و بیمارستانی آذربایجان شرقی به ۱.۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سایر استان‌ها آمار به مراتب کمتری است.

وی، توسعه و گسترش پیوند اعضا در مراکز درمانی و بیمارستانی آذربایجان شرقی را از مهمترین رویکردهای دانشگاه علوم پزشکی در سالجاری برشمرد و ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۹۰ عمل پیوند در استان با موفقیت به انجام رسیده است که ۳۲ مورد از آنها مربوط به مرگ‌های مغزی و اهدای عضو بود.

وی افزود: امسال ۴۶ پیوند کبد، ۴۹ مورد پیوند کلیه، ۶۰ مورد پیوند مغزاستخوان و پنج مورد نیز پیوند قلب در بیمارستان‌های تبریز انجام شده است که آماری بسیار چشم‌گیر نسبت به سال قبل را شامل می‌شود و نشان دهنده تخصص، توسعه و فنی‌تر شدن مراکز درمانی استان است.

نقی پور از تشکیل کمیته کاهش بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد و با اشاره به اینکه در این زمینه تمهیدات و زیرساخت‌های لازم مهیا شده است، یادآور شد: در این کمیته تمام معاونت‌ها و بخش‌های اداری دانشگاه علوم پزشکی عضو هستند و اقدامات اجرایی آن از سال آینده شروع می‌شود که هدف اصلی آن پیشگیری از شیوع و گسترش انواع بیماری‌ها است.

وی اجرای پویش‌های مختلف همچون غربالگری بیماری‌های سینه، دستگاه گوارشی و انواع سرطان‌ها را از جمله برنامه‌های آینده کمیته کاهش بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد و گفت: تلاش می‌شود با کمک و مساعدت رسانه‌ها گام‌های محکم برای کاهش انواع بیماری‌ها و سالم سازی استان از نظر بهداشتی برداریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، افزایش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی را یکی از اولویت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام و اضافه کرد: بر همین اساس با اعزام و مقیم کردن تعدادی از پزشکان متخصص و فوق تخصص در مراکز درمانی و بیمارستانی شهرستان‌ها، افزایش ضریب اشغال تخت‌های مناطق مختلف پیگیری شد.

وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی استان، کاهش تردد به تبریز و جلوگیری از ارجاع بیماران به مراکز درمانی و بیمارستانی این کلانشهر است که گامی موفقیت آمیز در راستای سیاست‌های تمرکززدایی حوزه سلامت به شمار می‌رود.

نقی پور رضایت مندی اقشار مختلف مردم در شهرها، بخش‌ها و روستاهای دور و نزدیک به مراکز استانی را از دیگر نتایج ارتقای ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی بیان کرد که در گذشته به علت نبود متخصصان فعال در مراکز درمانی شهرستان‌ها، بیماران از مناطق مختلف به تبریز اعزام می‌شدند.

نقی پور با اعلام اینکه سال آینده دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت جهادی وارد کارزار کاهش بیماری‌ها می‌شود، گفت: در این راستا سال آینده به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنیم، چون معتقدیم هر گونه هزینه در مسیر پیشگیری به معنی سرمایه گذاری برای آینده استان و کشور است.

وی سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تأمین سلامت مردم را ۲۸ درصد اعلام کرد و ادامه داد: سایر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و البته رسانه‌های گروهی ۷۲ درصد در این راستا رسالت دارند که باید همه دست در دست هم داده و برای آینده‌ای با کمترین بیماری‌ها و نارسایی‌های پزشکی تلاش کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از انجام تعداد ۸۱۰ مورد مأموریت مرکز اورژانس آذربایجان شرقی در ۲ روز اخیر خبر داد و با بیان اینکه با نزدیک تر شدن به زمان تعطیلات نوروزی حجم این مأموریت‌ها در حال افزایش است، گفت ۲ روز گذشته ۹ هزار مراجعه به مراکز اورژانس استان به ثبت رسیده است.

نقی پور تعداد بستری‌های ۲ روز اخیر مراکز درمانی و بیمارستانی آذربایجان شرقی را ۲ هزار ۶۰۰ مورد اعلام کرد.