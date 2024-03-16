به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ستاره با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا اول اسفند، ۳۶ هزار و ۸۱ نفر به علت نزاع و دعوا به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، افزود: از این تعداد ۲۵ هزار و ۵۱۸ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر زن هستند.

وی اظهار کرد: تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۵ هزار و ۹۸۹ مورد بود تغییر محسوسی نداشته و سه دهم درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه فراوانی تعداد نزاع‌ها و مراجعان به پزشکی قانونی سال جاری، در سال بعد مشخص می‌شود، گفت: آذربایجان شرقی در زمینه نزاع و دعوا در سال ۱۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بعد از اردبیل در رتبه دوم قرار دارد و همدان، زنجان و گیلان نیز رده‌های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

ستاره، ادامه داد: این استان از نظر فراوانی در تعداد مراجعان منازعه به پزشکی قانونی بعد از تهران، خراسان رضوی و اصفهان در رده چهارم قرار دارد و بیشترین مراجعان این حوادث به پزشکی قانونی ۲۰ تا ۴۰ ساله هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۱۱ ماه سال جاری به ۱۳۷ مورد پرونده قصور پزشکی در کمیسیون پزشکی این اداره کل رسیدگی شد و بیشترین پرونده‌ها مربوط به دندانپزشکی، دندانساز تجربی، سایر گروه‌های پزشکی مانند زیبایی و آرایشی، پرستاری، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی و جراحی ارتوپدی است.

ستاره، افزود: این استان از نظر فراوانی تعداد پرونده‌های قصور پزشکی کمیسیون پزشکی نوبت اول در رتبه دوم کشور و در تعداد پرونده‌های کمیسیون پزشکی نوبت دوم در رتبه سوم قرار دارد.

وی اظهار کرد: برای ۶۳ درصد از پرونده‌های مربوط به کمیسیون‌های قصور پزشکی نوبت اول رأی محکومیت و برای ۳۷ درصد رأی تبرئه صادر شده است و در پرونده‌های قصور پزشکی کمیسیون‌های نوبت دوم، ۵۶ درصد محکوم و ۴۴ درصد تبرئه شده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه پرونده‌های قصور پزشکی استان‌های زنجان، اردبیل و آذربایجان غربی نیز در کمیسیون پزشکی این اداره کل رسیدگی می‌شود، گفت: این استان قطب کمیسیون‌های پزشکی شمالغرب کشور است.