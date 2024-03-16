به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه از رویکرد مداخله جویانه غرب در قبال انتخابات این کشور انتقاد کرد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد که مخالفان غربی مسکو در سال گذشته فعالانه تلاش کردند تا انتخابات ریاست جمهوری روسیه را مختل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که مخالفان روسیه نه فقط یک هفته یا یک ماه پیش شروع به اقدام کردند. آنها در طول یک سال گذشته هر کاری کردند که یا انتخابات ریاست جمهوری را مختل کنند یا از برگزاری آن جلوگیری کنند یا تصویر انتخابات را به اشکال مختلف مخدوش کنند.

دیپلمات ارشد روسیه افزود که غرب به این منظور کارزارهای اطلاعاتی نادرست و نفوذ در حوزه سایبری را سازماندهی کرده است.

به گفته زاخارووا، این اقدامات از انتشار محتوای مربوطه گرفته تا مسدود کردن برنامه های سازمان های روسی در سیستم عامل های دیجیتال را شامل می شود.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه از دیروز آغاز شده و تا سه روز ادامه دارد.