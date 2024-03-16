به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان بیان داشت: صف‌های کیلومتری در جایگاه‌های خراسان جنوبی باید به شکل جدی تدبیر شود زیرا وجود این مشکل در خراسان جنوبی آن هم در ایام پایان سال و نوروز بازی کردن با آبروی دولت است.

به گفته وی این روزها میزان تردد به استان افزایش یافته است و اگر رویه سوخت را در استان‌هایی همچون تهران، سمنان و خراسان رضوی بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که با رویه خراسان جنوبی بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم مدیران مربوط تشکیل صف‌های کیلومتری کامیون‌ها را مدیریت کنند لذا نیاز است با ورود جدی به این حوزه، رویه‌های استان در این خصوص برای حل این مشکل اصلاح و در صورت ضرورت در مدیریت فعلی تغییری ایجاد شود.

اسحاقی در ادامه خواستار برگزاری جلسه مشترک با بانک‌های استان برای حل مشکل پرداخت تسهیلات شد و ادامه داد در خراسان جنوبی قانون فراتر از قانون اجرا می‌شود که در زمینه سوخت و تسهیلات بانکی این موضوع بیشتر مشهود است.

وی با اشاره اجرای طرح نهضت ملی مسکن خاطر نشان کرد: مردم استان برای دریافت تسهیلات با درصد بالا با مشکل مواجه شده‌اند که باید به شکل جدی پیگیری لازم در این خصوص انجام شود.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید برای چانه‌زنی بیشتر در روزهای آخر سال با حضور در سازمان برنامه و بودجه کشور پی گیری های لازم را برای جذب اعتبار بیشتر انجام دهند و معتقدم برای کوتاهی مدیران برای جذب نشدن اعتبارات هم مدیران مربوط مجازات شوند.