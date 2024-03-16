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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

فرماندار قم :

قم در افزایش میزان مشارکت انتخابات رتبه نخست را کسب کرد

قم در افزایش میزان مشارکت انتخابات رتبه نخست را کسب کرد

قم- فرماندار قم گفت: در بخش سلامت انتخابات قم از جمله استان هایی بود که هیچ شکایتی در این بخش نداشتم و استان قم در خصوص افزایش میزان مشارکت رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان ظهر شنبه در دیدار شهردار قم که به مناسبت روز شهردار برگزار شد گفت: در انتخابات امسال شهرداری قم برای نخستین بار پشتیبانی کامل را بر عهده داشته است و و ۲۲ هزار غذا برای عوامل اجرایی انتخابات از سوی شهرداری تامین شد و نیروی انتظامی و شهرداری در برگزاری انتخابات در قم همکاری خوبی داشتند.

فرماندار قم بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی این دوره شاهد رقابت خوبی بین داوطلبان بودیم و در زمینه امنیت نیز هیچ گونه مشکلی نداشتیم.

وی با بیان اینمه انتخابات در قم به عنوان اولین استان به صورت تمام الکترونیک برگزار شد افزود: نتایج انتخابات نیز در کمترین زمان ممکن در استان قم اعلام شد.

فرماندار قم افزود: در بخش سلامت انتخابات قم از جمله استان هایی بود که هیچ شکایتی در این بخش نداشتم و استان قم در خصوص افزایش میزان مشارکت رتبه نخست را کسب کرد.

کد مطلب 6056569

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