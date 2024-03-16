قم در افزایش میزان مشارکت انتخابات رتبه نخست را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان ظهر شنبه در دیدار شهردار قم که به مناسبت روز شهردار برگزار شد گفت: در انتخابات امسال شهرداری قم برای نخستین بار پشتیبانی کامل را بر عهده داشته است و و ۲۲ هزار غذا برای عوامل اجرایی انتخابات از سوی شهرداری تامین شد و نیروی انتظامی و شهرداری در برگزاری انتخابات در قم همکاری خوبی داشتند.

فرماندار قم بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی این دوره شاهد رقابت خوبی بین داوطلبان بودیم و در زمینه امنیت نیز هیچ گونه مشکلی نداشتیم.

وی با بیان اینمه انتخابات در قم به عنوان اولین استان به صورت تمام الکترونیک برگزار شد افزود: نتایج انتخابات نیز در کمترین زمان ممکن در استان قم اعلام شد.

فرماندار قم افزود: در بخش سلامت انتخابات قم از جمله استان هایی بود که هیچ شکایتی در این بخش نداشتم و استان قم در خصوص افزایش میزان مشارکت رتبه نخست را کسب کرد.