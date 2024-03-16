به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنوا ه رسانه ابوذر در استان کردستان امروز با حضور مسؤولان استان به کار خود پایان داد.

در بخش یادداشت

سروش حبیبی راد از خبرگزاری کردپرس رتبه اول، سمیرا مرادپور از ماهنامه روژمان دوم و صابر سبحانی از پایگاه خبری بام ایران رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش تیتر

کلثوم مؤمنی از خبرگزاری ایرنا رتبه اول، رامیار غفاری از خبرگزاری تسنیم رتبه دوم و ثریا صلواتی از پایگاه خبری اقتصاد کلان و توفیق مفاخری از خبرگزاری فارس رتبه سوم مشترک بخش تیتر را کسب کردند.

در بخش گزارش خبری

چنور صادقی از ایرنا رتبه اول، فرانک کیانپور از ایسنا و هاوری رحمانی از ایرنا مشترکا رتبه دوم و سروش حبیبی از کردپرس رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش مصاحبه

مهوش رحیمی از پایگاه خبری کردتودی رتبه اول،

عدالت ناصری از خبرگزاری مهر و کویستان عبدالحکیمی از پایگاه خبری شهیدیاران مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش عکس:

مصلح پیرخضرانیان از ایرنا اول شد، ناصر عباسعلی نیا از خبرگزاری مهر رتبه دوم را کسب کردند.

همچنین در بخش مستند، ماهان مقدم در بخش اینفوگرافی عادل پیرویسی از روژمان نیوز در بخش موشن‌گرافی محسن عبدالملکی از کرددانش و وریا خلیلی از صدا و سیما و در بخش ویدئوگل آرا ظاهری از خبرگزاری کردتودی، احمد رشیدی از صدا و سیما و سعید کردی از فارس رتبه‌های برتر این جشنواره را کسب کردند.