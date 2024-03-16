به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد ظهر شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن شهدای دولت استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی و تمام دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی در ایام تعطیلات نوروز برای خدمات‌رسانی به مردم آمادگی کامل داشته باشند.

وی در ادامه افزود: تمام تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و زائران اندیشیده شده است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه برای تأمین اقلام مورد نیاز مردم در این ایام تمهیدات لازم انجام شده است و توزیع اقلام اساسی بدون هیچ کمبودی در حال انجام است، بر افزایش بازرسی‌ها و نظارت دقیق در بازار استان برای تأمین اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم تاکید کرد.

حسین‌نژاد بیان کرد: اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی با قوت پیگیری می‌شود و تاکنون نیز بسیاری از این مصوبات اجرایی شده است.