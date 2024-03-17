مردم استان سمنان به کمک سیل زدگان سیستان آمدند

مهدی دوست محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از جمع آوری و ارسال کمک‌های مردمی و اقلام اساسی مورد نیاز مردم مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان خبر داد و ابراز کرد: کمک‌های جمع آوری شده توسط سپاه و بسیج سازندگی استان سمنان به سیستان ارسال شد.

وی با بیان اینکه در این محموله اقلامی که بیشتر نیاز مردم مناطق سیل زده جنوب شرقی کشور است وجود دارد، افزود: پتو، نان، کنسروهای خوراکی، موکت و به خصوص آب معدنی به مناطق سیل زده سیستان ارسال شده است.

مسئول حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی استان سمنان با بیان اینکه محموله کمک‌های جمع آوری شده مردمی آخرین محموله نیست و مردم همچنان می‌توانند به سیل زدگان کمک کنند، ابراز کرد: پایگاه‌های بسیج و بسیج سازندگی استان آماده دریافت کمک‌های مردمی است.

دوست محمدی با بیان اینکه حساب بانکی مجمع جهادی استان سمنان نیز آماده دریافت کمک‌های نقدی مردم است، تاکید کرد: اقلام مورد نیاز سیل زدگان سیستان توسط این مبالغ خریداری و ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه محموله ارسالی شامل کمک‌های مردمی بود که توسط توسط گروه‌های جهادی جمع آوری شد، ابراز کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، موکب‌ها و خیران نیز در گردآوری این محموله نقش مؤثر داشتند.