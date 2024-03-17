  1. سلامت
  2. تغذیه
۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۶

صیدمحمدیان خبر داد؛

امکان جست و جوی انواع شیرخشک نوزادان در سامانه تیتک

امکان جست و جوی انواع شیرخشک نوزادان در سامانه تیتک

رئیس اداره شیرخشک سازمان غذا و دارو، از اضافه شدن امکان جست‌وجوی شیرخشک معمولی به سایر شیرخشک های مصرفی نوزادان در سامانه تیتک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر صیدمحمدیان، با اشاره به اینکه تا پیش از این امکان جست و جوی انواع شیرخشک های رژیمی در سامانه تیتک وجود داشت، اظهار کرد: اخیراً امکان جست و جوی انواع شیرخشک معمولی نوزادان نیز در این سامانه مهیا شده است و افراد با استفاده از آن، براحتی می‌توانند شیرخشک مورد نیازخود را استعلام و تهیه کنند.

وی تصریح کرد: به منظور سهولت در دسترسی افراد به شیرخشک مصرفی نوزادان، با استفاده از اپلیکیشن تیتک و یا مراجعه به سایت ttac.ir از قسمت نرم افزارهای تلفن همراه، یا با دانلود اپلیکیشن و یا استفاده از نسخه وب، در قسمت کمبود 🔸شیرخشک، نام شیرخشک مورد نظر را به صورت لاتین یا فارسی وارد و با مشخص کردن محدوده مدنظر، شیرخشک خود را از نزدیک ترین داروخانه تهیه کنند.

کد مطلب 6056891
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها