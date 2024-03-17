امکان جست و جوی انواع شیرخشک نوزادان در سامانه تیتک

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر صیدمحمدیان، با اشاره به اینکه تا پیش از این امکان جست و جوی انواع شیرخشک های رژیمی در سامانه تیتک وجود داشت، اظهار کرد: اخیراً امکان جست و جوی انواع شیرخشک معمولی نوزادان نیز در این سامانه مهیا شده است و افراد با استفاده از آن، براحتی می‌توانند شیرخشک مورد نیازخود را استعلام و تهیه کنند.

وی تصریح کرد: به منظور سهولت در دسترسی افراد به شیرخشک مصرفی نوزادان، با استفاده از اپلیکیشن تیتک و یا مراجعه به سایت ttac.ir از قسمت نرم افزارهای تلفن همراه، یا با دانلود اپلیکیشن و یا استفاده از نسخه وب، در قسمت کمبود 🔸شیرخشک، نام شیرخشک مورد نظر را به صورت لاتین یا فارسی وارد و با مشخص کردن محدوده مدنظر، شیرخشک خود را از نزدیک ترین داروخانه تهیه کنند.