  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۶

مدیر جدید مجتمع مس سونگون منصوب شد

مدیر جدید مجتمع مس سونگون منصوب شد

تبریز-محمد جعفر عظمایی به عنوان مدیر جدید مجتمع مس سونگون منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عظمایی پیش از این به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در دومین دوره مدیریتی خود در این سازمان مشغول به خدمت بود، سابقه ریاست سازمان صمت استان‌های اردبیل و استان البرز و همچنین دو دوره در ریاست صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین در جایگاه‌های تصمیم ساز رئیس هیئت مدیره شرکت کلرپارس وابسته به شستا؛ عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی حضور داشته است.

عظمایی که تجربه مدیریت در دو شهرستان استان را هم دارد و مدتی به عنوان مجری طرح تولید آلومینا ازنفلین سینیت سراب و رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت بزرگ فولاد آذربایجان در شهرستان میانه را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6056902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها