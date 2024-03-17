مدیر جدید مجتمع مس سونگون منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عظمایی پیش از این به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در دومین دوره مدیریتی خود در این سازمان مشغول به خدمت بود، سابقه ریاست سازمان صمت استان‌های اردبیل و استان البرز و همچنین دو دوره در ریاست صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین در جایگاه‌های تصمیم ساز رئیس هیئت مدیره شرکت کلرپارس وابسته به شستا؛ عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی حضور داشته است.

عظمایی که تجربه مدیریت در دو شهرستان استان را هم دارد و مدتی به عنوان مجری طرح تولید آلومینا ازنفلین سینیت سراب و رئیس هیت مدیره و مدیرعامل شرکت بزرگ فولاد آذربایجان در شهرستان میانه را بر عهده داشته است.