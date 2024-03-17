به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی قبل شرق اردوگاه البریج را به شدت هدف حمله‌های خود قرار داد.

این حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی منطقه‌های القراره و الزنه را واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه نیز دربرگرفته است.

ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر گلوله باران شمال شرق خان یونس این منطقه را زیر آتش توپخانه خود قرار داد.

علاوه بر حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی جنگنده‌های متجاوز این رژیم بامداد امروز اردوگاه النصیرات را واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند.

حمله‌های هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بخش‌های جنوبی شهر خان یونس را نیز دربرگرفت. شمال شرق شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه نیز شاهد بمباران‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.