فعالیت واحدهای قضایی در تعطیلات سال نو/ استقرار ۱۶۵۹ قاضی کشیک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی گفت: یکی از سیاستهای اصلی مجموعه قضائی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» این است که فرایند خدمترسانی به مراجعان دچار وقفه نشود و مراجعان در فرایند دادخواهی خود با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، طی دستوری تمامی واحدهای قضائی استان تهران مکلف شدند تا پیش از آغاز تعطیلات، لیست کشیک خود را در اسرع وقت تنظیم و به حوزه ریاست ارسال نمایند که خوشبختانه این مهم، اجرایی شد.
وی اظهار کرد: بر این اساس، از ۲۴ اسفند سال جاری تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ تعداد ۱۶۵۹ نفر از قضات کشیک در تمامی واحدهای قضائی استان تهران مستقر خواهند شد و به ارائه خدمات به مراجعان خواهند پرداخت.
القاصی با اشاره به اینکه تأکیدات و توصیههای لازم به مدیران واحدهای قضائی بهمنظور تسریع در امور مراجعان در ایام تعطیلات صورتگرفته است، عنوان کرد: تمامی تلاش دادگستری کل استان تهران معطوف به این است که فرایند خدمترسانی به مراجعان در ایام تعطیلات دچار کوچکترین خللی نشود.
