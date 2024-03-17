۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

القاصی مطرح کرد؛

فعالیت واحدهای قضایی در تعطیلات سال نو/ استقرار ۱۶۵۹ قاضی کشیک

رییس کل دادگستری استان تهران از استمرار خدمت‌رسانی به مراجعان در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: در ایام تعطیلات ۱۶۵۹ نفر از قضات کشیک در واحدهای قضایی مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی گفت: یکی از سیاست‌های اصلی مجموعه قضائی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» این است که فرایند خدمت‌رسانی به مراجعان دچار وقفه نشود و مراجعان در فرایند دادخواهی خود با مشکلی مواجه نشوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در همین راستا، طی دستوری تمامی واحدهای قضائی استان تهران مکلف شدند تا پیش از آغاز تعطیلات، لیست کشیک خود را در اسرع وقت تنظیم و به حوزه ریاست ارسال نمایند که خوشبختانه این مهم، اجرایی شد.

وی اظهار کرد: بر این اساس، از ۲۴ اسفند سال جاری تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ تعداد ۱۶۵۹ نفر از قضات کشیک در تمامی واحدهای قضائی استان تهران مستقر خواهند شد و به ارائه خدمات به مراجعان خواهند پرداخت.

القاصی با اشاره به اینکه تأکیدات و توصیه‌های لازم به مدیران واحدهای قضائی به‌منظور تسریع در امور مراجعان در ایام تعطیلات صورت‌گرفته است، عنوان کرد: تمامی تلاش دادگستری کل استان تهران معطوف به این است که فرایند خدمت‌رسانی به مراجعان در ایام تعطیلات دچار کوچک‌ترین خللی نشود.

کد مطلب 6057091

    • حمید IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام از دستگاه قضایی ممنونیم

