ساندویچ پانل چیست؟ ساخت و ساز مدرن در قرن حاضر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساندویچ پانل، نسل نوین مصالح ساختمانی، با ساختاری شبیه به ساندویچ، از دو ورق فلزی در طرفین و یک لایه عایق در وسط تشکیل شده است. ساندویچ پنل ها تحولی عظیم در صنعت ساخت و ساز به پا کرده‌اند و به دلیل مزایای بی‌نظیرشان، به انتخابی ایده‌آل برای سازندگان و طراحان تبدیل شده‌اند.

ایده خلق ساندویچ پانل با هدف سرعت در ساخت و ساز و پایین آوردن هزینه‌ها شکل گرفت. در حال حاضر با توجه به منابع و مواد اولیه که در کشورمان در اختیار داریم از ۳ نوع ورق فلزی (گالوانیزه، آلوزینک، آلومینیوم) برای پوشش بیرونی ساندویچ پنل و ۳ نوع فوم پلیمری یا معدنی (پلی اورتان کندسوز و نسوز، اکس پی اس، پشم سنگ) در هسته ساندویچ پانل استفاده می‌شود.

انتخاب نوع ساندویچ پنل باتوجه به نوع کاربری و شرایط آب و هوایی که سازه در آن قرار گرفته تعیین می‌شود.

انواع اصلی ساندویچ پانل

ساندویچ پنل ها از نظر نوع کاربرد و ساختار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

ساندویچ پانل دیواری

از پانل دیواری برای پوشش دیوار انواع سازه پیش ساخته استفاده می‌شود. از آن جایی که این پانل‌ها برای پوشش دیوار به کار می‌روند بدون هیچ برجستگی و به صورت صاف طراحی می‌شوند. لبه هر شیت ساندویچ پانل دیواری به صورت فاق یا زبانه طراحی شده که در هم فرو رفته و اتصالات یکپارچه‌ای را ایجاد می‌کنند.

ساندویچ پانل سقفی

پانل سقفی جایگزینی برای سقف‌های سیمانی، آجری و تیرچه بلوک است. ساندویچ پنل‌های سقفی به صورت گام‌دار و با برجستگی‌های ذوزنقه‌ای شکل تولید می‌شوند تا بتوانند وزن وارده بر سقف را بهتر تحمل کنند. لبه هر شیت ساندویچ پانل سقفی به صورت اورلپ طراحی شده که جهت درزبندی بر روی پانل کناری می‌نشیند.

ویژگی انواع ورق ساندویچ پنل

ورق ساندویچ پنل در ۳ نوع ورق فلزی گالوانیزه، آلوزینک و یا آلومینیوم تولید می‌شود که هرکدام ویژگی بخصوصی دارند.

ورق گالوانیزه

به صورت کلی از یک لایه ورق فولادی با روکشی از روی تشکیل شده که مقاومت ورق را در برابر رطوبت و زنگ زدگی افزایش می‌دهد و در طول زمان عنصر روی به جای آهن اکسید می‌شود. طول عمر این ورق حدوداً ۲۰ سال است.

ورق آلوزینک

این ورق مشابه ورق گالوانیزه است با این تفاوت که با روکشی از آلیاژ روی، آلومینیوم و سیلیکون پوشانده شده است. به همین دلیل مقاومت بالاتری در برابر رطوبت، خوردگی و پوسیدگی دارد. از ورق آلوزینک بیشتر برای کاربری‌هایی که در معرض رطوبت قرار دارند مانند سردخانه و کلین روم استفاده می‌شود.

ورق آلومینیوم

آلومینیوم یک عنصر به شدت مقاوم در برابر حرارت و رطوبت است علاوه بر این نسبت به ورق گالوانیزه و آلوزینک از قابلیت رنگ پذیری بیشتری برخوردار است. این ورق قیمت بالاتری نسبت به سایر ورق‌ها داشته و برای متراژهای بالای ۱۰۰۰ متر تولید می‌شود.

ویژگی انواع فوم ساندویچ پنل

هرکدام از انواع فوم های ساندویچ پانل با توجه به ویژگی منحصر به فرد خود برای یک نوع کاربری مناسب هستند.

فوم پلی اورتان

یکی از بهترین انواع فوم‌های ساندویچ پنل است که در دو نوع پلی اورتان کندسوز PUR و پلی اورتان نسوز PIR تولید می‌شود. پلی اورتان بالاترین میزان مقاومت حرارتی و رطوبتی را در بین فوم‌ها دارد. همچنین بعد از فوم پشم سنگ، در برابر آتش‌سوزی مقاومت قابل توجهی از خود نشان می‌دهد.

اکس پی اس

این فوم یک نوع پلی استایرن تقویت شده است که از فشردگی و انسجام بیشتری نسبت به فوم پلی استایرن برخوردار است. مقاومت حرارتی و رطوبتی اکس پی اس بعد از فوم پلی اورتان قرار می‌گیرد. از فوم XPS در سازه‌هایی که به صورت مستقیم در برابر حرارت و آتش سوزی قرار ندارند استفاده می‌شود.

پشم سنگ

این فوم بالاترین میزان مقاومت در برابر آتش‌سوزی را دارد و تا دمای +۷۵۰ درجه سانتی‌گراد را به خوبی تحمل می‌کند. فوم پشم سنگ بهترین عایق صوتی در بین فوم‌های موجود شناخته شده است. از عایق پشم سنگ اغلب در سالن‌های سینما، کنفرانس، همایش و استودیوهای ضبط صدا استفاده می‌شود.

انواع سازه پیش ساخته با ساندویچ پانل

با ساندویچ پانل می‌توانید با کمترین هزینه، صاحب یک ویلای زیبا در دل طبیعت شوید، یا سوله‌ای مستحکم برای انبار محصولات خود بسازید و یا سردخانه‌ای ایمن برای نگهداری مواد غذایی خود داشته باشید. با پانل ساندویچی می‌توان انبوهی از سازه‌های مختلف را ساخت، از جمله کاربردهای اصلی ساندویچ پنل شامل موارد زیر است:

ویلا و کانکس: ساندویچ پانل‌ها به دلیل عایق بودن، بهترین گزینه برای ساخت ویلا در مناطق سردسیر و گرمسیر هستند. کانکس‌های ساخته شده با ساندویچ پنل نیز مقاوم، امن و قابل حمل هستند و برای مصارف مختلفی مانند کارگاه، اقامتگاه، نگهبانی، سرویس بهداشتی، مدرسه، امدادی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سردخانه و اتاق تمیز: ساندویچ پنل‌ها به دلیل عایق حرارتی و برودتی، بهترین گزینه برای ساخت سردخانه و اتاق تمیز هستند. در این نوع سازه‌ها، از هدر رفتن انرژی جلوگیری شده و دمای محیط به طور دقیق کنترل می‌شود.

سوله و انبار: پنل‌های ساندویچی به دلیل مقاومت بالا و سرعت نصب، انتخابی ایده‌آل برای ساخت سوله و انبار هستند. سوله‌های ساخته شده با ساندویچ پنل در برابر باد و زلزله مقاوم بوده و برای نگهداری انواع کالاها و محصولات مناسب هستند.

مزایای استفاده از ساندویچ پانل

استفاده از پانل ساندویچی مزایای بسیار زیادی نسبت به استفاده از مصالح سنتی مانند آجر، سیمان و ملات دارد. از مهمترین مزایای ساندویچ پنل می‌توان به قیمت مناسب و سرعت در ساخت وساز اشاره کرد.

وزن کم و قابلیت حمل و نقل راحت

پانل ها در هر متر مربع حدوداً ۱۰ کیلوگرم وزن دارند که این مقدار سبب سرعت و سهولت در تخلیه و بارگیری ساندویچ پنل ها می‌شود.

سرعت در نصب و اجرا

یک سوله با متراژ ۱۰۰۰ متر در مدت زمان ۲.۵ ماه توسط یک تیم حرفه‌ای از نصابان ساندویچ پانل، نصب و اجرا می‌شود.

قیمت ارزان نسبت به مصالح سنتی

در حال حاضر قیمت تهیه ساندویچ پنل بسیار کمتر از قیمت تهیه ملات، سیمان و آجر است. علاوه بر این هزینه دستمزد نصابان دیوار آجری بیشتر از دستمزد نصابان ساندویچ پانل است.

مقاومت فیزیکی بالا

ساندویچ پنل علی رغم وزن بسیار سبک، از مقاومت فیزیکی و مکانیکی بسیار خوبی برخوردارند و در برابر ضربه و فشار استقامت و پایداری بالایی دارند.

عایق در برابر حرارت و رطوبت

پانل های ساندویچی با داشتن یک لایه فوم عایق در هسته خود در برابر ورود و خروج انرژی حرارتی، برودتی و رطوبتی با محیط بیرون به شکل عایق عمل می‌کنند و سبب تعادل و حفظ دمای داخلی محیط می‌شوند.

مقاوم در برابر آتش سوزی

پانل هایی مانند پشم سنگ بالاترین میزان مقاومت در برابر حریق و آتش سوزی را دارند بنابراین ساندویچ پنل ها مصالح مناسبی برای ساخت سازه‌های CHP، پالایشگاه‌ها و کوره‌ها هستند.

عدم تولید نخاله و ضایعات ساختمانی

ساندویچ پانل ها مانند مصالح سنتی در هنگام نصب و اجرا، ضایعات ساختمانی مانند شن، ماسه یا آهن برجای نمی‌گذارند به همین دلیل دوستدار محیط زیست نیز محسوب می‌شوند.

طول عمر بالا

عمر مفید ساندویچ پنل ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نحوه نگهداری از سازه، حدوداً ۲۰ سال است.

خرید، نصب و اجرای انواع ساندویچ پانل

شما می‌توانید جهت تهیه انواع مصالح ساختمانی پیش ساخته و متعلقات آن از چندین شرکت معتبر و تولید کننده ساندویچ پانل استعلام بگیرید. همچنین برای نصب و اجرای آن نیز با تیم فنی و پشتیبانی دفاتر فنی و مهندسی ساندویچ پانل تماس حاصل نمایید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.