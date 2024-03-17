به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در مراسم معرفی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اظهار کرد: مرزبانی برای حفظ امنیت گردشگران در سواحل شمال و جنوب کشور در نوروز برنامه‌های ویژه‌ای را دارد.

وی استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک در سطح مرزها را یکی از برنامه‌های مهم مرزبانی عنوان کرد و ادامه داد: در سال آینده برنامه‌های خوبی در راستای اجرای طرح هوشمند سازی برای افزایش توان عملیاتی و اشراف اطلاعاتی اجرا می‌شود.

فرمانده مرزبانی فراجا از انجام اقدامات مؤثر در مرزها خبر داد و بیان کرد: از ریز پرنده‌ها، انواع پهبادها و رادارهای پیشرفته به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در مناطق حساس کشور از سامانه‌های الکترونیکی، اپتیکی، فنس‌های هوشمند و مغناطیسی و حس گرها استفاده می‌شود تا شاهد هوشمندسازی در مرزها باشیم.

سردار گودرزی با اشاره به اجرای طرح هوشمند سازی همراه و همگام با طرح انسداد مرزها تصریح کرد: امید است طرح انسداد مرزها در کمتر از سه سال اجرا شود.

وی بیان کرد: دانشکده دریابانی در شمال کشور ایجاد می‌شود و ملوانان و ناخداهای باتجربه برای استفاده از شناورهای پیشرفته آموزش داده می‌شوند تا این نیروهای آموزش دیده با کمک تجهیزات به روز امنیت دریا و کشور را حفظ کنند.