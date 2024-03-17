آیت الله ری شهری در همه عرصه های خدمت، حضوری مؤثر داشت

حجت الاسلام سید حسین مؤمنی در مراسم دومین سالگرد رحلت آیت الله ری شهری که در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد، گفت: آن عالم ربانی همانند یک سرباز از ابتدا تا انتهای عمر با برکتش در پیشگاه امامین انقلاب در همه عرصه‌های خدمت حضوری مؤثر و درخشان داشت.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ویژگی‌های تولیت فقید آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: آیت الله ری شهری فقیهی بی نظیر در علم حدیث بود و در گردآوری احادیث کاربردی و قابل استفاده در زندگی اجتماعی بسیار کوشید.

حجت الاسلام مؤمنی افزود: بنده سه سال است که از احادیث "حکمت نامه جوان" ایشان در سخنرانی‌های خود استفاده می‌کنم و به پدر و مادرها هم توصیه می‌کنم این کتاب را برای فرزندان خود تهیه کنند، چرا که در این کتاب بر اساس روایات جوان را معنا کرده و امید را در دل آنها بوجود می‌آورد.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت آیت الله ری شهری، گفت: کلمه مجاهد در پیام رهبر معظم انقلاب چند بار تکرار شده و جهاد در عرصه‌های مختلف نشان از انگیزه و نشاط این عالم ربانی داشت.

حجت الاسلام مؤمنی با بیان اینکه بر اساس روایات ائمه اطهار علیهم السلام، تواضع و انکسار از ویژگی‌های علما می‌باشد، افزود: مرحوم آیت الله ری شهری (ره) یک امتیاز ویژه ای داشت که از ابتدا تا انتهای عمر شریف خود یک بار هم در برابر حرف‌های شیاطین و خناسان نسبت به خود، جبهه نگرفت و در مقام پاسخگویی برنیامد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مقام معظم رهبری در به کاربردن کلمات و عناوین نهایت احتیاط را دارند، اظهار داشت: معظم له در پیامشان به مناسبت درگذشت آیت الله ری شهری (ره) فرمودند که "اینجانب در طول دهها سال آشنایی با ایشان همواره صلاح و پرهیزگاری را در ایشان مشاهده کرده ام و امیدوارم این ذخیره ارزشمند موجب رحمت و مغفرت و علو درجات وی شود".

وی در پایان با بیان حدیثی از امام صادق (ع) در باره حقیقت عبودیت بندگان خداوند متعال، افزود: در این حدیث شریف آمده است که عبد باید از خودش چیزی را به مالکیت نشناسد و تدبیر امورش را به خداوند واگذار کند و تنها به تکلیفش عمل کند.