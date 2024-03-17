بیش از ۵۰۰ مبلغ دینی به مناطق محروم خوزستان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ایمان کسایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ مبلغ دینی شامل حدود ۱۰۰ مبلغ زن و ۴۰۰ مبلغ مرد به مناسبت ماه رمضان به مناطق محروم خوزستان اعم از روستاها، مناطق عشایری و حاشیه شهرها اعزام شده‌اند.

وی، محوریت برنامه‌های این ۵۰۰ مبلغ را اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» و حفظ ۳۰ آیه از قرآن کریم عنوان کرد و افزود: مبلغان در قالب این طرح به تبیین و تفسیر آیه‌های قرآن با بهره‌گیری و برداشت کتاب طرح کلی اندیشه مقام معظم رهبری می‌پردازند.

حجت الاسلام کسایی با بیان اینکه اجرای طرح تبیین و تفسیر آیه‌ها منتج به حفظ آیه‌ها خواهد شد، ادامه داد: مخاطبان این طرح عموم مردم و محل برگزاری برنامه‌ها مساجد، حسینیه‌ها و جلسه‌های قرآن خانگی هستند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از برنامه‌های فرهنگی و دینی طرح «زندگی با آیه‌ها» بهره‌مند خواهند شد.

کارشناس امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی تا پایان ماه رمضان خواهد داشت، گفت: علاوه اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» و برگزاری ضیافت افطار نیز ویژه برنامه‌هایی به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) و شب‌های قدر اجرا می‌شود.