۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

کارشناس امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان:

بیش از ۵۰۰ مبلغ دینی به مناطق محروم خوزستان اعزام شدند

اهواز- کارشناس امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: بیش از ۵۰۰ مبلغ دینی به مناسبت ماه رمضان به مناطق محروم استان اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ایمان کسایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ مبلغ دینی شامل حدود ۱۰۰ مبلغ زن و ۴۰۰ مبلغ مرد به مناسبت ماه رمضان به مناطق محروم خوزستان اعم از روستاها، مناطق عشایری و حاشیه شهرها اعزام شده‌اند.

وی، محوریت برنامه‌های این ۵۰۰ مبلغ را اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» و حفظ ۳۰ آیه از قرآن کریم عنوان کرد و افزود: مبلغان در قالب این طرح به تبیین و تفسیر آیه‌های قرآن با بهره‌گیری و برداشت کتاب طرح کلی اندیشه مقام معظم رهبری می‌پردازند.

حجت الاسلام کسایی با بیان اینکه اجرای طرح تبیین و تفسیر آیه‌ها منتج به حفظ آیه‌ها خواهد شد، ادامه داد: مخاطبان این طرح عموم مردم و محل برگزاری برنامه‌ها مساجد، حسینیه‌ها و جلسه‌های قرآن خانگی هستند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از برنامه‌های فرهنگی و دینی طرح «زندگی با آیه‌ها» بهره‌مند خواهند شد.

کارشناس امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی تا پایان ماه رمضان خواهد داشت، گفت: علاوه اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» و برگزاری ضیافت افطار نیز ویژه برنامه‌هایی به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) و شب‌های قدر اجرا می‌شود.

