مردم غزه نماد و مظهر مقاومت در طول تاریخ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس، گفت: مردم غزه سمبل ایستادگی در برابر ظلم و جور هستند و هم اکنون در سخت‌ترین شرایط زندگی قرار دارند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با تاکید بر لزوم حمایت از فلسطین و مردم غزه به کشتار وحشیانه اسرائیل غاصب اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۰ درصد شهدای غزه شیرخوارگان، کودکان و زنان هستند.

حجت‌الاسلام خاتمی ادامه داد: روز قدس پیش رو از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است چرا که مردم غزه نیاز به حمایت دارند و باید راهپیمایی این روز بسیار باشکوه و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.

وی با بیان اینکه بعد از عملیات طوفان الاقصی رهبر معظم انقلاب در همه بیانات و سخنرانی‌های خود حتی در روز درختکاری نیز به موضوع غزه اشاره داشته‌اند، اظهار داشت: روز قدس فرصت مغتنمی است که ایران اسلامی پشتیبانی خود را از مردم غزه اعلام کند و صدای مظلومیت آنها را به گوش جهانیان برساند.

حجت‌الاسلام خاتمی خاطرنشان کرد: فلسطین امروز مساله اول جهان اسلام است و مردم ایران نیز سهم و وظیفه خود را در این خصوص در روز قدس به نحو احسن انجام خواهند داد.