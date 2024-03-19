به گزارش خبرنگار مهر، چوگان به عنوان یکی از کهن ترین ورزش‌های گروهی جهان به شمار می‌رود. طبق اسناد موجود ایران خاستگاه چوگان است و قدمت این رشته گروهی و توپی در ایران بیش از سایر کشورهاست. رشته چوگان در سال ۲۰۱۷ به پیشنهاد ایران در یونسکو ثبت شد اما در حال حاضر کشورهای هند و پاکستان هم در کنار ایران قدمت قابل توجهی در پرداختن به این رشته دارند.

بدون تردید چوگان یکی از نمادهای فرهنگی ماست ولی با این حال این رشته هنوز در کشور وجهه عمومی پیدا نکرده است. فدراسیون چوگان در سال‌های اخیر تلاش های زیادی برای حفظ این رشته انجام داد ولی با این حال همچنان این رشته در بین مردم فراگیر نیست و به نظر می رسد نهادهای ورزشی برای ماندگاری و حفظ این میراث ارزشمند باید رویکرد جدیدی را در دستور کار خود قرار دهند.

چوگان به جایگاه واقعی خود نرسیده است

اصغر ناظری که به تازگی ریاست این فدراسیون را به عهده گرفته در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد دلیل عدم تمایل عموم مردم به این رشته گفت: ما هم قبول داریم که این رشته کهن هنوز نتواسته در بین مردم به جایگاه واقعی خودش برسد. چوگان ورزش گرانی است هر فردی که بخواهد وارد این رشته شود حداقل در ابتدای کار باید ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کند.

وی افزود: طبیعی است که اکثر مردم این شرایط را ندارند. البته قرار نیست چون ورزش گرونی است ما هم برنامه‌ای برای توسعه آن نداشته باشیم. یکی از مهمترین برنامه‌های ما در این زمینه همکاری با بخش خصوصی است. وقتی تعداد پاترون‌ها یا همان باشگاه‌ها افزایش یابد آنها برای اداره این کار نیازمند افرادی هستند که تسلط خوبی روی این رشته دارند. در همین باشگاه ها به راحتی می شود چوگان را آموزش داد. قاعدتا وقتی تعداد این پاترون‌ها افزایش یابد و تعداد چوگان بازها نیز بیشتر خواهد شد.

رییس فدراسیون چوگان با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ را با موفقیت پشت سرگذاشتیم، ادامه داد: ۱۴۰۲ را به خوبی سپری کردیم و در حال حاضر به فکر برنامه‌های منظم برای سال جدید هستیم. در سالی که گذشت برای نخستین بار لیگ ملی چوگان را برگزار کردیم که این مسابقات به مدت ۲۲ هفته برگزار شد که واقعا کیفیت بالایی داشت. حتما این روند را در سال جدید ادامه خواهیم داد.

به دنبال جذب مربی خارجی هستیم

ناظری خاطر نشان کرد: ۱۴۰۳ برای ما سال پرترافیکی خواهد بود. ابتدا تصمیم داریم تیم ملی را در دو بخش بانوان و آقایان تشکیل دهیم. مسابقات مقدماتی جام جهانی از جمله مسابقات بین اللملی مهمی است که باید با قدرت در آن شرکت کنیم. هدف ما این است که حتما در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ امارات حضور داشته باشیم بنابراین از همین حالا باید استارت کار را بزنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید با مربیان داخلی می‌توانیم عملکرد قابل قبولی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی داشته باشیم؟ گفت: ما به دنبال جذب مربی خارجی هستیم. در حال حاضر هم مذاکرات با سه مربی اغاز شده است. سعی داریم برای تیم ملی از مربی‌های آرژانتینی و یا استرالیا کمک بگیریم.

اعزام بانوان به مسابقات برون مرزی

رییس فدراسیون چوگان در پایان با اشاره به برنامه‎‌های تعیین شده برای بخش زنان هم گفت: چوگان زنان در ایران فعالیت خوبی دارد اینطور نیست که بگوییم برای این حوزه کاری نشده است ولی قطعا جا دارد بیش از این مورد توجه قرار بگیرد. برای چوگان زنان هم برنامه داریم این حوزه در حال حاضر تیم ملی هم دارد و در تلاش هستیم که با گرفتن مجوز از شورای برون مرزی در سال جدید تیم بانوان مان را به یک تورنمنت خارجی اعزام کنیم.