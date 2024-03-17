به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان یکشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و انتخاب وی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: باعث افتخار است که نسبت به مقوله امنیت انتظامی و نظامی، شناخت و تسلط کافی و جامع دارید که این موضوع عامل انگیزه و هدایت همکاران ما در مجموعه انتظامی استان است.

فرمانده کل انتظامی کشور عنوان داشت: خوشبختانه همانند سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با همراهی و همکاری بسیج، سپاه و نیروهای مردمی اهداف، آرزوها و تلاش‌های جبهه استکبار و معاندین که قصد شعله ور کردن و خدشه دار کردن امنیت کشور را داشتند، با دعای خیر خانواده شهدا، مردم و لطف خداوند، همکاران ما در این جبهه خوش درخشیدند و تلاش دشمن را ناکام گذاشتند.

سردار رادان با اشاره به اینکه در یک سال گذشته فرماندهی انتظامی کشور ۹۰ شهید در مسیر امنیت تقدیم کرده است، خاطرنشان کرد: برای نمونه شب گذشته در حالی که مردم عزیزمان در حال افطار بودند یکی از همکاران خدوم ما در استان سیستان بلوچستان در راستای تأمین امنیت این مرز و بوم شهید شد؛ امنیت هزینه دارد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: مردم استان بوشهر در طول تاریخ و انقلاب اسلامی، مردمی مبارز و در حماسه‌های مختلف در صحنه بوده‌اند و استان بوشهر دارای موقعیت استراتژیک است که از یک طرف قطب انرژی و اقتصادی کشور ماست و از سوی دیگر به علت شرایط جغرافیایی و مرزهای طولانی آبی باعث شده است که قاچاقچیان و افراد سودجو با قاچاق کالا به اقتصاد و تولید کشور خسارت وارد کنند و حوادث زیادی را رقم بزنند که در این زمینه انتظامی و دریابانی خوب درخشیده‌اند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی افزود: موفقیت‌های خوبی که همکاران ما در این استان در راستای تأمین امنیت دارند مدیون همراهی مردم عزیز و حمایت جدی حضرتعالی بوده است.

سردار رادان اضافه کرد: با وجود مشکلاتی که داریم عقب ماندگی شدیدی در حوزه مسکن کارکنان انتظامی وجود دارد و همکاران با توجه به شرایط اقتصادی باید بخش عمده‌ای از حقوق خودشان را صرف هزینه اجاره مسکن کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه برنامه نهضت تأمین خانه‌های سازمانی را در استان بوشهر همزمان با سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته‌ایم و این استان در اولویت است و تلاش داریم ظرف دو سال آینده فشار معیشت به خصوص تأمین مسکن بر کارکنان انتظامی برداشته شود و در راستای سرعت بخشی این مسیر، مساعدت‌های لازم صورت گیرد.

فرمانده کل انتظامی در پایان با اشاره به مأموریت‌های پلیس در نوروز و بهار قرآن و طبیعت گفت: همه سعی و تلاش پلیس خدمتگزار بر این است نوروز ۱۴۰۳ و بهار قرآن و طبیعت در زیر چتر آرامش و امنیت برای همگان سپری شود.