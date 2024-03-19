به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا بیان کرد: استان تهران بیشترین خروجی خودرو را داشته است. در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی باز هستند و تردد در تمامی جاده‌های کشور انجام می‌شود.

وی افزود: استان‌های مازندران با ورود ۱۱۶ هزار و ۵۶۷ خودرو، گیلان با ورود ۷۸ هزار و ۲۴۹ خودرو و خراسان رضوی با ورود ۳۴ ۳۵ و ۴۲۵ خودرو بیشترین ورودی مسافر را از ۲۴ الی ۲۸ اسفند داشته‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: از ۲۴ اسفند الی ۲۸ اسفند تعداد ۳۹۸ هزار خودرو از تهران و البرز خارج شده‌اند که بیشترین خروج خودرو در این استان‌ها رخ داده است.