به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا بیان کرد: استان تهران بیشترین خروجی خودرو را داشته است. در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی باز هستند و تردد در تمامی جادههای کشور انجام میشود.
وی افزود: استانهای مازندران با ورود ۱۱۶ هزار و ۵۶۷ خودرو، گیلان با ورود ۷۸ هزار و ۲۴۹ خودرو و خراسان رضوی با ورود ۳۴ ۳۵ و ۴۲۵ خودرو بیشترین ورودی مسافر را از ۲۴ الی ۲۸ اسفند داشتهاند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: از ۲۴ اسفند الی ۲۸ اسفند تعداد ۳۹۸ هزار خودرو از تهران و البرز خارج شدهاند که بیشترین خروج خودرو در این استانها رخ داده است.
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