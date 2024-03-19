خبرگزاری مهر، گروه استانها: «میگو» یکی از آبزیان پرخاصیت است که در نقاط مختلف دنیا صید و یا پرورش مییابد و دارای علاقمندان بسیار زیادی در نقاط مختلف است.
محل زیست میگو در اکوسیستمهای مختلف از جمله بستر دریاها، دریاچهها و رودخانهها است که بخش عمده آنها در آبهای شور و بخش کمی از میگوها در آبهای شیرین زندگی میکنند.
تا حدود ۳۰ سال پیش میگوی مصرفی کشور از ریق صید و صیادی در خلیج فارس تأمین میشد که صید بیرویه این آبزی باعث فشارهای سنگینی به ذخایر دریایی شد و به عنوان یک تهدید مطرح میشود.
صید میگو با شیوه ترال کف روب انجام میشود که تورهای قیفیشکل کف دریا را شخم میزنند و انواع آبزیان ماکول و غیرماکول در این تورها در کنار میگو صید میشوند و از بین میروند.
این شیوه صید به عنوان یکی از مخربترین انواع صید در دنیا مطرح است و هر چند محدودیتهایی برای این صید در نظر گرفته شده است ولی در بازه زمانی حدود ۴۵ روزه، صیادان مجاز به انجام این صید میشوند.
اثرات ناگوار صید بر ذخایر دریایی باعث شده تا شیوههای جایگزین برای تأمین این آبزیان در نظر گرفته شود و بهترین اقدام، توسعه آبزیپروری و ایجاد مزارع ساحلی برای کشت و تولید میگو بوده است.
طی سه دهه اخیر و از سال ۱۳۷۴ اراضی مستعد پرورش میگو در نوار ساحلی استان بوشهر شناسایی شده و با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، در اختیار متقاضیان قرار گرفت تا زمینه تولید میگوی پرورشی فراهم شود.
با توجه به افزایش سطح زیرکشت میگوی پرورشی در استان بوشهر، پیشبینی میشود میزان تولید میگوی پرورشی استان بوشهر در سال ۱۴۰۳ با یک جهش و ثبت رکورد جدید به بیش از ۴۵ هزار تن برسد.
افزایش سطح زیرکشت میگو
استاندار بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار بزرگی در عرصه اقتصادی است و دریا به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم در این استان محسوب میشود.
احمد محمدیزاده بیان کرد: هر چند در گذشته مهمترین استفاده از دریا در عرصههای تولید و انتقال نفت، گاز، پتروشیمی، تجارت دریایی، صید و صیادی و… بوده است ولی استفاده از ظرفیتهای مغفول دریا با جدیت در دستور کار است.
امسال شاهد افزایش سطح زیر کشت میگو در اراضی ساحلی استان بوشهر هستیم و اراضی جدیدی نیز شناسایی شده که در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و باز هم رکوردهای جدید تولید ثبت میشود وی توسعه اقتصاد دریا محور را یکی از مهمترین تلاشها در استان بوشهر دانست و افزود: از همه ظرفیتها برای بهرهگیری از اقتصاد دریا پایه در استان استفاده میشود و حمایت جدی از طرحهای اقتصادی در دریا و ساحل داریم.
استاندار بوشهر یکی از مهمترین ظرفیتهای دریا و ساحل را ایجاد مزارع پرورش آبزیان دانست و بیان کرد: توسعه پرورش میگو در اراضی ساحلی، ایجاد مزارع پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس و تولید دیگر آبزیان همچون صدف و جلبک و… در دستور کار است.
وی از اختصاص اراضی جدید برای پرورش میگو در اراضی ساحلی استان خبر داد و اضافه کرد: ایجاد مزارع جدید پرورش میگو علاوه بر توسعه تولید و اشتغال، نقش مهمی در درآمدزایی و ارزآوری برای کشور دارد.
محمدیزاده تاکید کرد: امسال شاهد افزایش سطح زیر کشت میگو در اراضی ساحلی استان بوشهر هستیم و اراضی جدیدی نیز شناسایی شده که در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و باز هم رکوردهای جدید تولید ثبت میشود.
رکورد جدید تولید میگوی پرورشی در راه است
مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر اراضی مستعدی برای پرورش میگو دارد که تاکنون بخشی از این اراضی شناسایی و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
عقیل امینی با اشاره به اینکه استان بوشهر به عنوان قطب پرورش میگوی کشور محسوب میشود اضافه کرد: بیش از نیمی از میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید میشود که شاهد افزایش این میزان خواهیم بود.
امسال بیش از هفت هزار و ۴۹۰ هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر تحت پرورش میگو قرار میگیرد که پیشبینی میشود ۴۷ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود وی با اشاره به اینکه امسال ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر زیر کشت میگو رفته بود که در مجموع بیش از ۲۴ هزار تن میگو برداشت شد؛ این در حالی است که سال قبل میزان برداشت میگوی استان ۳۸ هزار تن بود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر بیان کرد: امسال به خاطر ورود یک بیماری نوظهور به اراضی پرورشی استان، شاهد کاهش میزان تولید بودیم که پیشبینی میشود با رفع این چالش شاهد افزایش برداشت باشیم.
وی تاکید کرد: امسال بیش از هفت هزار و ۴۹۰ هکتار از اراضی ساحلی استان بوشهر تحت پرورش میگو قرار میگیرد که پیشبینی میشود ۴۷ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
امینی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته امسال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه بچه میگو در استان بوشهر تولید شد که بخشی از این بچه میگوها در داخل مزارع استان مصرف شده و برخی دیگر نیز به دیگر استانها توزیع شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار کرد: امسال تولید ۴۱ هزار و ۹۰۰ تن آبزی در استان پیش بینی شده بود که شامل سه هزار و ۶۰۰ تن ماهی و ۳۸ هزار تن میگو بوده و تاکنون ۲۴ هزار تن میگو و بیش از هزار تن ماهی تولید شده است.
وی دلیل عدم تحقق برنامهها را کمبود بچه ماهی و ورود بیماری به مزارع میگو دانست و افزود: در برنامه هفتم توسعه صید ۶۳ هزار تن آبزی و تولید و پرورش ۹۲ هزار تن آبزی مد نظر قرار گرفته است.
امید میرود با مقابله و پیشگیری از بیماری در مزارع پرورش میگوی استان بوشهر شاهد دستیابی به رکورد جدید تولید میگوی پرورشی در سطح استان باشیم.
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