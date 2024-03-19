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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان خبر داد؛

فعالیت ۴۶ داروخانه در جنوب غرب خوزستان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳

فعالیت ۴۶ داروخانه در جنوب غرب خوزستان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳

آبادان- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: ۴۶ داروخانه به صورت روزانه، شبانه‌روزی و نیمه وقت در ایام تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ فعال خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب جوانمردی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ۴۶ داروخانه به صورت روزانه، شبانه‌روزی و نیمه وقت در حوزه تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان در ایام تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ فعال خواهند بود.

وی: از این تعداد ۳۰ داروخانه به صورت روزانه و ۱۱ داروخانه به صورت شبانه‌روزی در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان و پنج داروخانه در اروندکنار، چوئبده، منیوحی، مینوشهر، دارخوین و خنافره در این ایام فعال و آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاکید کرد: تمامی داروخانه‌ها در روزهای غیر تعطیل طبق روال معمول فعالیت خواهند داشت.

کد مطلب 6058705

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    نظرات

    • صفا IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      شیر خشک نان ۲ و ۳ نیست .خوزستان اندیمشک.هر داروخانه ای هم ک داره نمیده.

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