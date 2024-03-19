۱۳ هزار تخت فعال پذیرای مهمانان نوروزی درکرمان خواهدبود

به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی فداکار، صبح سه شنبه ٢٩ اسفندماه درجلسه ویدئو کنفرانس ستاد اجرایی خدمات سفر که با حضور وزیرکشور، وزیرمیراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و استانداران سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه ۱۳ هزار تخت فعال در استان آمادگی میزبانی از مهمانان نوروزی را دارد، افزود: ۷۰۰ مدرسه توسط آموزش و پرورش آماده شده و درحال حاضر یک هزار و ۴۰۰ خانوار نیز مستقر شده‌اند.

وی گفت: کرمان امسال به دلایل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و وجود مزار شهید سلیمانی پذیرای مهمان‌های بیشتری از سراسر کشور خواهد بود.

فداکار، با اشاره به اینکه کرمان سومین استان پر ظرفیت در کشور محسوب می‌شود و دارای ۱۰ اثر ثبت جهانی است، تصریح کرد: ستاد خدمات سفر استان در طول سال فعال است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به دنبال ارائه خدمات بهتر به مهمانان خواهد بود.

استاندارکرمان با اشاره به اینکه ۱۳ هزار تخت فعال در استان آمادگی میزبانی از مهمانان نوروزی را دارد، افزود: ۷۰۰ مدرسه توسط آموزش و پرورش آماده شده و در حال حاضر یک هزار و ۴۰۰ خانوار نیز مستفر شده‌اند.

وی، گهرپارک سیرجان و ماهان کویر را دو مجموعه گردشگری اضافه شده به استان عنوان کردو افزود: ۳۶ اکیپ نظارتی در استان فعال شده است، از طرف دیگر به دنبال برنامه‌ریزی انجام شده در ساعات افطار برنامه‌های ویژه‌ای برای مهمانان تدارک دیده شده است.

فداکار، یکی از چالش‌های موجود در استان را طرح کدینگ اعلام کرد و افزود: البته در این زمینه چاره‌اندیشی شده است و میهمانان به کمک نرم افزارمی‌توانند با سهولت بیشتری سوختگیری را انجام بدهند، اما چنانچه در این زمینه مشکلاتی ایجاد شود با هماهنگی انجام شده با وزارت نفت راه کارهای دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.