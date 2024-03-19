هدایای بنیاد پانزده خرداد به ۶ خانواده سه قلوی استان فارسی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورنورعلی با اشاره به خدمات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در فارس در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: از ابتدای سال با رزمایش همدلی توزیع ۸۷۰۰ بسته معیشتی در ماه مبارک رمضان و در فصل گرم همپویش نسیم احسان با اهدای ۱۱۸ دستگاه کولر و ۵۰ دستگاه پنکه را داشتیم.
وی تصریح کرد: در اربعین سال جاری نیز در دو قالب فعالیت داشتیم که کمک هزینه سفر اربعین به حدود ۷۰۰ نفر اهدا و از محلات هدف چند دستگاه اتوبوس برای این منظور اعزام شد.
پورنورعلی با اشاره به رزمایش مشق احسان در شهریور و مهر ۱۴۰۲، ادامه داد: در این رزمایش ۹۵۰۰ بسته لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان جامعه هدف تهیه و توزیع شد.
مسئول ستاد اجرایی فرمان امام در استان فارس با بیان اینکه در ایام عید غدیر هم رزمایش احسان غدیر را برگزار کردیم، افزود: در این رزمایش، طبخ غذای گرم و توزیع در محلات هدف انجام که مجموعاً فعالیت شش ماه اول سال است.
وی همچنین از اجرای رزمایش دلگرمی با توزیع ۳۲۰ دستگاه بخاری و لوازم گرمایشی در سطح استان خبر داد و به انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین ستاد اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و استانداری فارس برای کمک به بیماران سرطانی اشاره کرد و افزود: در این تفاهمنامه یکصد نفر بیمار سرطانی به صورت رایگان به مرکز جامع سلامت تهران اعزام میشوند که مکان برای همراه بیمار هم در نظر گرفته شده است.
کمک ۲ میلیارد تومانی به بیمارستان حضرت زینب (س) در اردیبهشت ماه، تجهیز دبیرستان مهارت شهید دستغیب و کارگاه مهارت طی تفاهمنامه میان ما و ادارهکل آموزش و پرورش استان، حمایت از ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در ۱۷ شهرستان در حوزه کشت برای تأمین سم و کود و ادوات کشاورزی و کارگاههای آموزشی و اختصاص خودرو جهت سرکشی کارشناسان و به کارگیری کارشناسان، از جمله دیگر خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ است که پورنورعلی به آن اشاره کرد.
به گفته مسئول ستاد اجرایی فرمان امام در استان فارس، در حوزه اشتغال فعالیتها توسط مجریان و تسهیل گران در حال اجراست که تاکنون حدود ۴ هزار فرصت شغلی از طریق تسهیلات ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در بحث جوانی جمعیت و مباحث حمایتی هم طرح لبخند مادری را برای خانوادههای دارای سهقلو در دست اجرا داریم که بدون هیچ محدودیتی از این خانوادهها حمایت میکنیم که کمکها در قالب تهیه سیسمونی، معرفی مادر به بانک جهت اخذ وام و … است.
وی با بیان اینکه برای خانوادههای چند فرزندی هم این طرح اجرا میشود، این کمکها را مشروط بر کمبرخوردار بودن منطقه و خانواده دانست و افزود: بنیاد پانزده خرداد به شش خانواده سه قلوی استان فارسی در این طرح سه پک لبخند مادری به ارزش ۵۰ میلیون ریال، ۷۲ بسته پوشک برای مصرف شش ماه هر نوزاد و سه کارت هدیه ۱۰ میلیون ریالی اهدا کرد.
این مقام مسئول در پایان گفت: در زلزله تابستان شهرستان اوز، در جلسه با وزیر کشور مقرر شد ستاد اجرایی فرمان امام اقلاممنازل آسیبدیده را تأمین کند که با تأخیر از اعلام آمار از سمت شهرستان در آبانماه، اقلام در اسفندماه تهیه شده و تا قبل از پایان سال به دست جامعه هدف رسید که توزیع تعدادی بسته معیشتی میان زلزلهزدگان هم خارج از وظایف تعیین شده انجام شد.
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