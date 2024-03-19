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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

معاون قضائی دادگستری استان تهران خبر داد؛

افزایش ۶.۶ درصدی فوتی های تصادفات در شهر تهران

افزایش ۶.۶ درصدی فوتی های تصادفات در شهر تهران

تهران- معاون قضائی دادگستری استان تهران از افزایش ۶.۶ درصدی فوتی های تصادفات در شهر تهران و افزایش ۲.۹ درصدی فوتی ها در سطح استان تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

ابوالفضل نیکوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تأمین اعتبار جهت چهاربانده شدن محور فیروزکوه-سمنان توسط اداره کل راهداری استان تهران مورد تاکید است.

وی با اشاره به آمار تصادفات در این استان طی سال جاری افزود: در ۱۱ ماه سال جاری تعداد یک هزار و ۳۵۲ نفر در سطح استان تهران بر اثر تصادف فوت شده اند، که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته با تعداد یک هزار و ۳۱۳ نفر، فوتی‌ها ۲.۹ درصد افزایش یافته است.

نیکوکار گفت: سهم شهر تهران از تعداد فوت شدگان در سال ۱۴۰۲، ۷۲۱ نفر و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۷۶ نفر است، که افزایش ۶.۶ درصدی تلفات انسانی را در شهر تهران شاهد هستیم.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری کل استان تهران ادامه داد: متأسفانه استان تهران در خصوص فوت شدگان ناشی از تصادفات در جایگاه دوم کشور قرار دارد، که آموزش، فرهنگ سازی و اصلاح رفتار رانندگان جهت کاهش آمار تصادفات بسیار مهم است و باید پیگیری شود.

این مسئول گفت: باید از طرح ۱۰ راهور فاتب با موضوع ساماندهی موتور سیکلت از سوی شهرداری تهران، استانداری و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهر تهران حمایت کرد.

کد مطلب 6058727

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