جوانرود با قدمت انوشیروان دادگر مقصدی ناب برای مهمانان نوروزی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آرزو کرمی: کرمانشاه یکی از کهن‌ترین استان‌های ایران که در دوران باستان با نام‌هایی چون الیپی، کامبادن و قرمسین شناخته می‌شد و بعدها نام کرمانشاهان و کرمانشاه به خود گرفت. کلمه کرمانشاه نخستین بار در حدود سال ۲۷۹ هجری قمری توسط بان فقیه همدانی در کتاب «مختصرالبلدان» به کار رفته است.

استان کرمانشاه یکی از استان‌های غربی کشور با جمعیت قریب به ۲ میلیون نفری است که مرکز آن کلانشهر کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت کشور و مرکزیت غرب کشور را دارد. از نظر وسعت هفدهمین استان کشور به شمار می‌رود، که از سمت شمال با استان کردستان، از جنوب با استان لرستان و ایلام، از شرق با استان همدان و از غرب با کشور عراق همجوار است و به‌دلیل همسایگی با کشور عراق و واقع شدن در مسیر شهرهای زیارتی کربلا و بغداد و داشتن حدود ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



این استان با داشتن ۴۲۰۰ اثر تاریخی که نیمی از آنها به ثبت ملی رسیده، سومین استان غنی کشور از نظر تعدد آثار تاریخی است که آن را در صدر پُر جاذبه‌ترین مناطق کشور قرار داده است. تعدد آثار تاریخی، وجود طبیعت بکر و زیبا، سراب‌ها و چشمه‌های خروشان، خوراک‌های رنگارنگ و خوش طعم، صنایع دستی غنی، آداب و رسوم کهن و اصیل، تنوع آب و هوایی و حتی یادمان‌های دفاع مقدس تنها بخشی از جاذبه‌های کرمانشاه برای گردشگران است.

اگر اهل گردش و سفر باشید به هر بهانه‌ای و از هر مسیری که وارد این استان شوید با دیدنی‌ها و جاذبه‌های کم نظیری از تاریخ و میراث کهن کشورمان رو به رو می‌شوید که می‌تواند مقصدی جذاب و خاطره انگیز برای مهمان خود باشد. لذا خبرگزاری مهر قصد دارد طی ایام نوروز ۱۴۰۳ به ارائه گوشه‌ای از جاذبه‌های گردشگری تاریخی، طبیعی، ملی و… در استان کرمانشاه بپردازد.

شهر تاریخی جوانرود مقصدی خاطره انگیز برای مهمانان نوروزی

جاذبه‌های دیدنی شهر کرمانشاه فقط به مجموعه بیستون، مجسمه‌های باستانی، کلیساهای پر رمز و راز، مراکز خرید و مکان‌های مذهبی متعدد محدود نمی‌شود، بلکه شهرهای تاریخی با طبیعت خیره کننده این استان نیز از مکان‌های دیدنی و مدهوش‌کننده محسوب می‌شوند که حیف است در سفرهای نوروزی به کرمانشاه تجربه زیست در آن‌ها را از دست بدهید.





یکی از این مقاصد گردشگری که پتانسیل بالایی برای میزبانی شایسته و خاطره انگیز از مهمان نوروزی را دارد شهر تاریخی جوانرود در استان کرمانشاه با طبیعت بکر و چشم نواز و کوه‌های برافراشته است.



جَوانرود (به کُردی: جوانڕۆ) نام شهری در استان کرمانشاه و مرکز شهرستان جوانرود است. نام این شهر از ۲ کلمه کُردی «جوان» + «رو» تشکیل شده که به معنای زیبا چهره است.



همچنین نام جوانرود ماخوذ از نام سرابی به همین نام در این ناحیه است. در سال ۱۰۶۷ هجری قمری، در متون تاریخی برای نخستین بار از جوانرود به عنوان منطقه مستقل نام برده می‌شود. زبان مردم این شهرستان کُردی و گویش آنها جافی است.



این شهر، در ۷۹ کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا یک هزار و ۳۰۰ متر است. این شهرستان از شمال و غرب به شهرستان پاوه، از جنوب به شهرستان‌های اسلام آبادغرب و سرپل ذهاب، از شرق به شهرستان مریوان و از غرب به خاک عراق متصل است.

جوانرود در حد فاصل فلات ایران و جلگه بین النهرین قرار گرفته است، یعنی پل ارتباطی تمدن‌های ایرانی و تمدن‌های باستانی بین النهرین بوده است که بعد از ورود آریایی‌ها در حدود ۳ هزار سال پیش، غرب استان کرمانشاه مورد توجه خاص دامداران ماد قرار گرفت و ۲۷۰۰ سال پیش با غلبه بر حکومت آشور و فتح نینوا به غارت حکومت‌های بین النهرین دربرهه‌ای از زمان خاتمه دادند و در دوره‌های بعد نیز به علت شرایط مناسب طبیعی همواره مورد توجه ایلات و طوایف کُرد بوده است.



از برتری‌های این شهر گردشگر پذیر نسبت به سایر شهرها علاوه بر طبیعت بکر و منظره‌های سرسبز، تاریخی بودن این شهر، جنگل‌های طبیعی بلوط، مراکز اقامتی مناسب، آب و هوای معتدل و مردم مهمان‌نواز است. قلعه جوانرود، بازار جوانرود و مناطق طبیعی بسیار دیدنی تنها بخشی از جاذبه‌های این شهرستان است که می‌توان در این گزارش به آن اشاره کرد.

«کاوات» غاری با قدمتی ۶۵ میلیون ساله

غار «کاوات» از جمله غارهای آبخوان کارستیک، دیدنی و معروف استان کرمانشاه و شهرستان جوانرود است که در سلسله کوه‌های شاهو در شمال دره باصفای قوری قلعه روستای شبانکاره از توابع روانسر واقع شده و یکی از ۲ منبع اصلی آب شرب شهر جوانرود و روستاهای اطراف آن است.

در حال حاضر ورودی غار کاوات به دلیل جلوگیری از ورود آلودگی‌های احتمالی، پلمب است و دیدن فضای داخلی غار برای گردشگران امکان‌پذیر نیست. از دیدگاه ژئومورفولوژی برای توریسم ژئو یا همان ژئو توریسم جایگاه مناسبی است.



قدمت این غار که از آهک «تروراسیک» و «کرتاسه» تشکیل شده و به ۶۵ میلیون سال قبل و به دوره دوم زمین‌شناسی باز می‌گردد. دهانه غار در ارتفاع یک هزار و ۶۶۰ متری از سطح دریا قرار دارد. در انتهای این محوطه بزرگ، شاخه اصلی غار، با دهانه کوچک‌تری شروع شده و از قسمت چپ شاخه اصلی، نهر کوچکی به اعماق سنگ‌ها فرو می‌ریزد. پس از ۴۰ متر پیشروی، برکه‌ای به طول ۱۵ متر و عمق ۷۰ سانتی‌متر وجود دارد که در بعضی جاها، عمق آن به ۵٫۱ می‌رسد.

«برد زنجیر» قلعه حکمرانی انوشیروان دادگر

قلعه «برد زنجیر» در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر جوانرود و در جنوب شرقی روستای هوان دران در بخش مرکزیِ دهستان بازان قرار دارد. بقایای معماری این قلعه به طول ۱۳۰ متر و عرض ۴۰ متر بر فراز کوهی مشرف به روستا واقع شده است. سازه اصلی پلانی تقریباً بیضی شکل دارد که به طول ۳۰ متر و عرض ۲۰ متر است. با توجه به قطعات سفال دوره‌های تاریخی (اشکانی- ساسانی) در این قلعه و وجود پراکنش سطحی سفال‌های این ۲ دوره در دهانه دره و اطراف روستا خصوصاً گورستان آن احتمالاً این دره در دوره مذکور از اهمیت استراتژیکی برخوردار بوده است.

به نظر در دوره صفوی محل حکمرانی سومین وکیل قبادخان، یعنی انوشیروان بوده است و این احتمال مطرح شده که این قلعه همان قلعه زنجیر است که در تاریخ عالم آرای عباسی به آن اشاره شده و جزو در تنگ ذکر شده است.

«سیاران نهرآب» آبشاری در سه طبقه مجزا

آبشار «سیاران نهرآب» در روستای به همین نام حد فاصل بین شهرستان جوانرود و ثلاث باباجانی واقع شده است. آبشار در سه طبقه مجزا به ارتفاع تقریبی ۹۰ متر دارای رود دائمی است که مکانی مناسب برای جذب توریسم خصوصاً در روستای نهرآب سیاران و روستاهای اطراف آن است.

بازارچه مرزی جوانرود بازاری با تنوع گسترده محصولات ارزان و به‌صرفه

بازارچه مرزی جوانرود که در مرکز شهر جوانرود قرار دارد و انواع محصولات و لوازم الکتریکی، لوازم خانگی، آرایش بهداشتی، پوشاک، صنایع دستی و مواد خوراکی را عرضه می‌کند. به دلیل واردات کالاهای خارجی از طریق مرزهای مشترک با کشور عراق همه محصولات را با قیمتی پایین‌تر و به صرفه‌تر از بازار داخل کشور به مشتریان عرضه می‌کند.

جوانرود طی سال‌های اخیر توانسته به قطب گردشگری و عرضه محصول در غرب کشور تبدیل شود و سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر را از سراسر کشور برای خرید محصولات الکتریکی و… جذب کند. امنیت کامل شهر و شهرستان، قیمت پایین محصولات، تنوع گسترده محصولات، محورهای مواصلاتی مناسب و نزدیکی به شهرهای گردشگر پذیر کرمانشاه از جمله پاوه و روانسر از دلایل موفقیت بازارچه مرزی جوانرود و جذب گردشگر است.

امنیت کامل با وجود مرزی بودن، عرضه انواع کالاها و محصولات خارجی، مراکز اقامتی مناسب، آب و هوای معتدل، طبیعت بکر و منظره‌های سرسبز، فاصله نزدیک‌تر به مراکز مهم کشور همچون تهران و اصفهان، محورهای مناسب راه و نزدیکی به مناطق گردشگری طاق بستان، بیستون، غار قوری قلعه، سد داریان و روستاهای اورامانات در استان کرمانشاه از برتری‌های جوانرود نسبت به سایر شهرها است که به‌همین دلایل به مهمانان نوروزی توصیه می‌شود در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ حتماً به این شهر سفر کنند.