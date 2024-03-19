به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح سه شنبه در نشست اعضای ستاد مدیریت بحران استان، به آمادگی همه نیروهای امدادی خدمات رسان و سامانه‌های اطلاع رسانی عمومی خبر داد و اظهار کرد: در روز گذشته در محور بروجن- لردگان به خوزستان بیش از ۳۷ هزار تردد ثبت شده است، که با وجود ورود سامانه بارشی جدید این تعداد تردد باعث نگرانی است.

وی تصریح کرد: با ورود سامانه بارشی امکان خطرات احتمالی وجود دارد که لازم است شهروندان از نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.

حیدری اذعان داشت: مسافران نوروزی نیز مسافرت خود را به تعویق اندازند و از نزدیک شدن به آبراهه‌ها و مسیر سیلاب‌ها خودداری کنند.