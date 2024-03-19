۷۹ مدرسه کردستان پذیرای مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ناظمی جلال ظهر سه شنبه در بازدید از ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان سنندج با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور، آموزش و پرورش کردستان نیز از روز بیست و هشتم اسفندماه اقدام به پذیرش فرهنگیان و مسافران نوروزی نموده است، گفت: آمادگی کامل داریم تا با ارائه خدمات مطلوب در خدمت فرهنگیان عزیز و مسافران نوروزی باشیم.

وی افزود: در استان کردستان، ۶۱۹ اتاق در قالب ۷۹ مدرسه جهت اسکان نوروزی فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: از این تعداد ۱۳۴ اتاق در سطح ویژه، ۳۶۸ اتاق در سطح الف و ۱۱۷ اتاق در سطح ب به مسافران نوروزی ارائه خدمت خواهند داشت.

ناظمی‌جلال خاطرنشان کرد: در سطح استان ۱۱ مرکز رفاهی نیز وجود دارد که با دارا بودن ۵۰۳ تخت، آن مراکز نیز جهت پذیرایی از مهمانان نوروزی آمادگی کامل دارند.

وی در ادامه به قابلیت رزرو اینترنتی اتاق‌ها اشاره و تصریح کرد: امسال اغلب اتاق‌ها قابلیت رزرو اینترنتی دارد که فرهنگیان ارجمند از ۲۰ اسفندماه نسبت به رزرو از طریق آدرس eskan.medu.ir اقدام کرده‌اند.

صلاح الدین مفیدی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج نیز با اعلام اینکه از ماه‌های گذشته، مقدمات تعیین مدارس و تمهید مقدمات برپایی ستاد اسکان در این ناحیه فراهم شده است، گفت: برای استقبال از مسافران نوروزی در این ناحیه آمادگی کامل داریم.

مفیدی افزود: ۷۲ اتاق در قالب ۹ مدرسه در آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج، برای اسکان فرهنگیان استفاده خواهد شد.