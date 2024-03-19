سیدمحمد اعتماد اعجازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق مصوبه کارگروه آردو نان به منظور تامین نان مورد نیاز شهروندان و میهمانان نوروزی کلیه واحدهای نانوایی اعم از اتوماتیک، ماشینی و سنتی تا پایان تعطیلات عید نوروز اقدام به پخت نان خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای نانوایی از هرگونه تعطیلی جدا خودداری کنند، خاطرنشان کرد: همزمانی دو رویداد عید نوروز و ماه مبارک رمضان سبب شده تا نیاز مردم به تهیه نان افزایش یابد و در این راستا نانوایی ها به صورت مستمر در عید نوروز نیز پخت خواهد کرد.

فرماندار اردبیل ادامه داد: کلیه واحدهای نانوایی که تا سیزدهم فروردین تعطیل رسمی دارند، باید فعال بوده و اقدام به پخت کنند.

اعتماد اعجازی با تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و تقارن آن با بهار قرآن بیان کرد: در تعطیلات نوروزی بازدیدهای مستمر از واحدهای نانوایی انجام می شود و در این راستا بازرسان ما در میدان حضور دارند.