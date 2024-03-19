مانور ساعت صفر وقوع سیل در زنجان برگزار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در حاشیه برگزاری مانور ساعت صفر وقوع سیل در هلال احمر زنجان گفت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی کشور، تاکید و آماده باش سازمان امداد و نجات در خصوص آماده باش صددرصدی برای استان هایی که احتمال وقوع سیل در آنها وجود داشت این مانور را برگزار کردیم.

وی تاکید کرد: در استان زنجان نیز بارش باران های سیل آسا جریان داشت و از طرفی نیز معین استان لرستان برای حوادث احتمالی هستیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: به همین منظور برای سنجش آمادگی نیروهای امدادی و لجستیک هلال احمر زنجان مانور ساعت صفر وقوع سیل در سطح استان برگزار شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: آمادگی و حضور توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر استان زنجان اعلام شد که نمره قابل قبولی داشتند و تجهیزات و نیروهای هلال احمر شهرستان زنجان نیز بسیار عالی بود.

وی با تاکید بر اینکه: پاسخگویی به حوادث و سوانح نیاز به کار بیشتری دارد، اظهارداشت: مرکز کنترل هماهنگی و پاسخگویی به عملیات باید دقت لازم و پرکاری بیشتری داشته و آنلاین باشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این مرکز مغز متفکر و عملیات های امدادی محسوب می شود و همه داده ها و اطلاعات حوادث در مرکز کنترل هماهنگی و پاسخگویی به عملیات است که باید بیشتر تلاش شود چرا که با انجام مانورها و تمرین های بیشتر اعلام آمادگی ارتقا یافته و پاسخگویی مناسب به حوادث و سوانح را خواهیم داشت.

هاشمی یادآوری کرد: جمعیت هلال احمر به عنوان ارگان فوریت در حوادث و سوانح شناخته می شود که بر همین اساس باید به لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات در هر زمان ومکانی آماده باشد.

وی ادامه داد: تاخیر در ارائه خدمات جمعیت هلال احمر که وظیفه پاسخگویی به حوادث و سوانح را دارد، قابل قبول نیست و تمرین و مانور موجب افزایش سرعت عمل در حوادث و سوانح می شود.