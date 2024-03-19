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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اصفهان:

نخستین انشعاب فاضلاب در شهر تودشک اصفهان نصب شد

نخستین انشعاب فاضلاب در شهر تودشک اصفهان نصب شد

اصفهان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از نصب نخستین انشعاب فاضلاب شهر تودشک شهرستان کوهپایه با راه اندازی پکیج تصفیه خانه فاضلاب این شهر خبرداد.

حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی تکمیل پکیج تصفیه خانه و لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه جمع آوری از پنج سال گذشته در دستور کار آبفای استان و منطقه کوهپایه قرار گرفت.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نبود شبکه جمع آوری فاضلاب، مشکلات متعددی برای مردم این منطقه از قبیل نشست منازل شده بود که با تکمیل این پروژه دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه نزدیک به چهار کیلومتر خط انتقال و ۶.۵ کیلومتر شبکه جمع آوری اجرا شده است.

اکبریان اضافه کرد: در مرحله نخست بالغ بر ۱۵۰ انشعاب جدید به متقاضیان واگذار می‌شود.

کد مطلب 6058864

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