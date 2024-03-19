سال جدید با همدلی و هم افزایی در خارگ همراه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده یعد از ظهر سه شنبه در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار خارگ از تعامل و همفکری اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ در جهت پیشبرد اهداف و خدمات دهی مطلوب به شهروندان تقدیر کرد.

وی شوراهای اسلامی را نماد مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های جامعه دانست و افزودند: شوراها، بازوان دولت و مشاورینی امین برای مسئولین اجرایی هستند تا ضمن شناسایی مسائل و مشکلات جزیره، زمینه رفع آنها تسریع و تسهیل شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در سال جدید مجموعه شورای شهر و شهرداری خارگ با هم افزایی و همدلی خدمت رسانی مطلوبی را به اهالی شریف جزیره خارگ ارائه خواهند داد.