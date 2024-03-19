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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

بخشدار ویژه خارگ:

سال جدید با همدلی و هم افزایی در خارگ همراه خواهد بود

سال جدید با همدلی و هم افزایی در خارگ همراه خواهد بود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: در سال جدید مجموعه شورای شهر و شهرداری خارگ با هم افزایی و همدلی خدمت رسانی مطلوبی را به اهالی شریف جزیره خارگ ارائه خواهند داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده یعد از ظهر سه شنبه در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار خارگ از تعامل و همفکری اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری خارگ در جهت پیشبرد اهداف و خدمات دهی مطلوب به شهروندان تقدیر کرد.

وی شوراهای اسلامی را نماد مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های جامعه دانست و افزودند: شوراها، بازوان دولت و مشاورینی امین برای مسئولین اجرایی هستند تا ضمن شناسایی مسائل و مشکلات جزیره، زمینه رفع آنها تسریع و تسهیل شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در سال جدید مجموعه شورای شهر و شهرداری خارگ با هم افزایی و همدلی خدمت رسانی مطلوبی را به اهالی شریف جزیره خارگ ارائه خواهند داد.

کد مطلب 6058941

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