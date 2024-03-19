حریق یک تالار پذیرایی در شاندیز مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم مقدسی اظهار کرد: در پی اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه‌های ۵۵ و ۳۰ و ۲۷ و ۳۱ و یک دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک را به محل اعزام کرد.

مدیر منطقه ۵ عملیات آتش نشانی مشهد ادامه داد: آتش‌نشانان به محض رسیدن به محل حادثه و با استفاده از تجهیزات تخصصی به سرعت حریق را مهار و از گسترش و سرایت آن به دیگر بخش‌ها جلوگیری کردند.

وی افزود: دود ناشی از حریق باعث دودگرفتگی شدید در طبقات دیگر شده بود که آتش نشانان با استفاده از دمنده‌های فشار قوی و دستگاه‌های توربوفن اقدام به تخلیه دود و تهویه نمودند.

مقدسی بیان کرد: خوشبختانه در زمان رخ دادن حادثه، کسی در این ساختمان حضور نداشت و مجموعه تعطیل بود.

مدیر منطقه ۵ عملیات آتش نشانی مشهد افزود: علت حریق در دست بررسی است.