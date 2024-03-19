به گزارش خبرنگار مهر، حمید تماری عصر سه شنبه در بازدید از بلوار امام علی (ع) و بلوار سپهبد قرنی با اشاره به برخی نازیباییهای که در این مسیر وجود دارد، گفت: در بلوارهای ورودی شهر یک سری نازیباییها در گوشه و کنار از جمله تپههای کوچک و درشت، زباله و علفهای هرز و نخالهها که زیبنده مردم شریف استان نیست، دیده میشود.
قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در این بازدید ضمن تذکر به شهرداری تاکید کرد: هرچه سریعتر اقدامات لازم در خصوص زیبایی ورودی شهر انجام گیرد.
تماری همچنین در راستای حقوق عامه و به جهت تضییع حقوق مردم با توجه به تأخیر چند ساله در اتمام پروژههای بلوار امام علی (ع) از این پروژهها بازدید و دستگاههایی که این پروژهها تحت نظارت آنان است مشخص و تذکرات لازم در خصوص تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پروژهها را داد.
وی تاکید کرد: متأسفانه برخی افراد که شایستگی اجرای پروژه در این بلوار را نداشتهاند و تمکن مالی آنان نیز در ابتدا بررسی نشده است به هر نحو مجوزی دریافت و زمین آن را نیز اخذ و در برخی پروژهها تسهیلات آن را نیز دریافت کردند اما پروژه را به پایان نرسانده و موجب تضییع حق مردم بوشهر شدند.
تماری تاکید کرد: در صورتی که این پروژهها سریعتر تعیین تکلیف نشوند برای مدیران مربوطه دستگاههای ناظر بر این پروژهها به جهت ترک فعل، پیگرد قانونی به عمل میآید.
گفتنی است، دستگاههایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، شرکت پخش فراوردههای نفتی و میراث فرهنگی و گردشگری در این بلوار دارای پروژه هستند.
نظر شما