به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر سه شنبه در آخرین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی در سال جاری بیان داشت: زیر ساخت‌های مورد نیاز توسط دستگاه‌های اجرایی باید در ۳۴ نقطه استقرار سیاه چادرها ایجاد شود.

وی با اشاره به این که استقرار سیاه چادرها در نقاط مورد نظر استان با هدف کاهش تصادفات یکی از اقدامات مهم است، افزود: در جلسه بعد این ستاد باید گزارشی از چگونگی ایجاد زیر ساخت‌های لازم در محل استقرا سیاه چادرها ارائه شود.

توزیع میوه با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار

به گفته وی باید با هماهنگی اتحادیه مربوط اقدام لازم برای استقرار جرثقیل در مکان‌های مورد نیاز انجام شود و جلسه‌ای با حضور مدیران دستگاه‌های مربوط برای ایجاد هماهنگی‌های بیشتر در این خصوص برگزار شود.

استاندار خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: میوه تنظیم بازار با ۲۰ درصد زیر قیمت بازار با نوحه به تخصیص یک میلیارد تومان در این زمینه از روز گذشته توزیع آن در نقاط مختلف آغاز شده است.

ثبت گزارش اقدامات

قناعت تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرای عضو این ستاد هر روز باید گزارش اقدامات انجام شده خود را در سامانه مورد نظر ثبت کنند و نباید کوتاهی در این باره صورت گیرد.

وی در این جلسه که فرمانداران شهرستان‌های ۱۱ گانه خراسان جنوبی به شکل وبیناری حضور داشتند، فرمانداران بیرجند و طبس گزارش‌های از اقدامات انجام شده برای پذیرایی از میهمانان نوروزی ارائه کردند.