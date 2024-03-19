به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به شروع بارندگی در برخی مناطق استان بوشهر افزود: با توجه به رصد نقشههای هواشناسی و اعلام هشدار نارنجی همه تیمهای عملیاتی در شعب سراسر استان در حالت آماده باش به سر میبرند.
وی همچنین با اشاره به طغیان برخی رودخانهها در استانهای همجوار تصریح کرد: از همه هموطنان و مهمانان که قصد عزیمت به استان بوشهر را دارند تقاضا داریم از توقف در حاشیه رودخانه و همچنین با توجه به طوفانی شدن خلیج فارس از ورود به دریا جدا خودداری کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: پایگاههای امداد و نجات جاده آماده پذیرش مسافرانی که به دلیل نامساعد شدن شرایط جوی در راه ماندهاند است.
وی گفت: هموطنان میتوانند در صورت بروز حادثه و یا هرگونه خدمات امدادی با شماره تلفن ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.
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