به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دکتر قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه محمود فخری به عنوان سرپرست مدیریت مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه منصوب شد.

محمود فخری متولد ۱۳۴۳ در شهرستان روانسر و فوق لیسانس مدیریت بهداشت جامعه از دانشگاه شهید بهشتی تهران است که در حال حاضر نیز در مقطع PhD اقتصاد بهداشت در همین دانشگاه مشغول به تحصیل است.

فخری از سال ۱۳۸۵ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌باشد که مدیر بیمارستان چهارمین شهید محراب، معاون اداری مالی دانشکده پرستاری مامایی، مدیر کلینیک‌های ویژه دانشگاه، و نیز مدیریت بیمارستان‌های امام علی (ع)، امام رضا (ع) و آیت الله طالقانی از جمله سوابق اجرایی وی می‌باشد.

شایان ذکر است، پیش‌تر کیومرث حیدری مسئولیت فوق را عهده دار بوده است که دکتر محمدی با اهدا لوحی از وی تقدیر نمود.