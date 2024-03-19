محمدباقر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح استقبال نوروزی از مسافران نوروز ۱۴۰۳ در هلال احمر استان کرمانشاه از ۲۴ اسفند ماه آغاز شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح ۲۱ پایگاه ثابت، سیار و موقت هلال احمر در سطح استان فعال خواهند بود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در طرح نوروزی هلال احمر استان کرمانشاه ۲ هزار و ۷۴۰ نیرو مشارکت خواهند داشت.
وی ادامه داد: تمام امکانات و تجهیزات هلال احمر از جمله خودروهای سبک و سنگین، خودروهای کمکدار، اتوبوس آمبولانس و پایگاه امداد هوایی هلال احمر در طول این ایام خدمترسانی خواهند کرد.
محمدی خاطرنشان کرد: همچنین پایگاه هلال احمر برای اسکان اضطراری در شرایط خاص آماده شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یادآور شد: ۱۷ پست هلال احمر نیز با حضور داوطلبان جوان در ورود شهرها برای راهنمایی مسافران نوروزی و ارائه خدمات به آنها پای کار هستند.
به گفته محمدی طرح نوروزی هلال احمر استان کرمانشاه تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
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