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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۴۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

آماده‌باش ۲۱ پایگاه هلال احمر در کرمانشاه برای استقبال از نوروز

آماده‌باش ۲۱ پایگاه هلال احمر در کرمانشاه برای استقبال از نوروز

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از آماده‌باش ۲۱ پایگاه هلال احمر در کرمانشاه برای استقبال از نوروز خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح استقبال نوروزی از مسافران نوروز ۱۴۰۳ در هلال احمر استان کرمانشاه از ۲۴ اسفند ماه آغاز شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح ۲۱ پایگاه ثابت، سیار و موقت هلال احمر در سطح استان فعال خواهند بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در طرح نوروزی هلال احمر استان کرمانشاه ۲ هزار و ۷۴۰ نیرو مشارکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: تمام امکانات و تجهیزات هلال احمر از جمله خودروهای سبک و سنگین، خودروهای کمک‌دار، اتوبوس آمبولانس و پایگاه امداد هوایی هلال احمر در طول این ایام خدمت‌رسانی خواهند کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: همچنین پایگاه هلال احمر برای اسکان اضطراری در شرایط خاص آماده شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یادآور شد: ۱۷ پست هلال احمر نیز با حضور داوطلبان جوان در ورود شهرها برای راهنمایی مسافران نوروزی و ارائه خدمات به آنها پای کار هستند.

به گفته محمدی طرح نوروزی هلال احمر استان کرمانشاه تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6059038

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