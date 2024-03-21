به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مقدس زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسافران نوروزی شهر اصفهان تا شامگاه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ حدود ۴۵۰ چادر در کمپ باغ فدک برپا کردند.
وی ادامه داد: تاکنون نیروهای آتشنشان مستقر در این محل ۱۳۸ کپسول گاز پیکنیک را از چادر آنها خارج کردند.
مسؤول کمیته ایمنی و حوادث ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان اضافه کرد: علاوه بر ایستگاههای ۲۷ آتشنشانی، ۲۶ نفر در دو شیفت کاری به همراه دو دستگاه خودروی اطفائیه سبک و ۲ دستگاه موتورسیکلت مجهز به خاموشکننده در مجموعه باغ فدک فعال هستند.
مقدس زاده خاطرنشان کرد: تعداد نیروهای آتشنشان مستقر در شهر ۲۶ نفر بود و طی روز گذشته تعداد ۱۵ حریق و ۱۴ حادثه رخ داده است.
نظر شما