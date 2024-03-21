به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا پیش از ظهر پنج‌شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی اظهار کرد: در سال جدید برنامه‌های زیادی در استان اجرا می‌شود که ایجاد بازارچه‌های دائمی از جمله این برنامه‌ها است که در عرصه صنایع انجام می‌شود.

وی افزود: براساس تاکید رئیس جمهور و با پیگیری‌های انجام شده سنندج امسال دارای بازارچه دائمی صنایع دستی خواهد شد.

وی اضافه کرد: برپایی بازارچه‌های مرزی منجر به عرضه محصولات صنعتگران بهش صنایع دستی خواهد شد.

استاندار کردستان اضافه کرد: موضوع ایجاد بازارچه مرزی به فرمانداران ابلاغ شده و تلاش بر این است تا در مرکز استان و شهرهای دیگر به دنبال ایجاد یک مرکز دائمی عرضه محصولات صنایع دستی باشیم.